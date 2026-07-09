Ieri i carabinieri di Sassuolo, con la collaborazione dei militari della Stazione Carabinieri di Marianella di Napoli, hanno dato esecuzione, a Napoli, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 72enne originario e residente a Napoli, per tentata rapina aggravata ai danni della filiale 'Monte dei Paschi di Siena' di Sassuolo, commessa il 12 giugno scorso. L'uomo è stato rintracciato nei pressi della propria abitazione, arrestato e portato alla Casa Circondariale di Napoli-Poggioreale. Il provvedimento cautelare costituisce lo sviluppo delle indagini scaturite dall'arresto in flagranza dei primi tre indagati (completamente travisati da maschere integrali in lattice durante il colpo), eseguito nell'immediatezza dei fatti dai carabinieri. Il quarto uomo avrebbe svolto il ruolo di 'palo' nella tentata rapina.
Rapina alla filiale Mps di Sassuolo, in carcere il quarto uomo: è un 72enne di Napoli
Avrebbe svolto il ruolo di "palo" nella tentata rapina. Gli arrestati erano completamente travisati da maschere integrali in lattice
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