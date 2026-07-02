Pestaggio da parte del branco in piazza a Sassuolo, il sindaco: 'Già identificati tre ragazzi'

Un pestaggio da parte del branco di giovanissimi, documentato da un video poi finito in rete. E' questo l'ultimo gravissimo episodio di violenza verifcatosi a Sassuolo. Sette ragazzi colpiscono con violenza un coetaneo inerme a terra: calci e pugni continuano mentre qualcuno filma il tutto senza che nessuno intervenga per fermare l'orrore.La violenza è avvenuta all'1.40 di notte in piazza Garibaldi: a chiamare la polizia sono stati alcuni cittadini svegliati dalle grida. La vittima del pestaggio è finita in ospedale.'Episodi di questo tipo si registrano in tutta la provincia e in tutta Italia, e Sassuolo non ne è immune. Per affrontarli alla radice servono interventi trasversali e a più livelli, che passano anche dall'educazione. C’è però da mettere una cosa in chiaro: qui da noi, se succede qualcosa, c’è una collaborazione fattiva tra Forze dell’Ordine dello Stato e della nostra Polizia Locale, che si attiva immediatamente e mira all’individuazione dei colpevoli nei tempi più rapidi possibili'. Così il sindaco del Comune di Sassuolo Matteo Mesini.'L'intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di individuare e identificare già tre dei soggetti coinvolti. Le attività d'indagine sono tuttora in corso per dare un nome anche agli altri partecipanti e procedere con le dovute comunicazioni all’autorità giudiziaria.Una risposta lampo, questa, resa possibile dall'utilizzo delle videocamere comunali di sorveglianza che coprono interamente la piazza - afferma il sindaco -. Il sistema di videosorveglianza è risultato indispensabile anche in altri recentissimi episodi: ha permesso ai carabinieri di individuare l'autore di una tentata rapina a una sala scommesse e, la scorsa settimana, ha consentito di ricostruire l’accaduto della lite in piazza Martiri Partigiani . Poco prima, una sinergia virtuosa tra la cittadinanza e le divise ha portato all’arresto del responsabile di numerose 'spaccate' alle vetrine delle attività, interrotto grazie al pronto intervento di alcuni ragazzi della zona. Questo livello di attenzione e rapidità nelle risposte – chiarisce il sindaco – è possibile grazie alla costante collaborazione interforze ma anche grazie a investimenti strutturali precisi. Possiamo contare su una fitta rete di videosorveglianza che copre la città, non solo il centro storico, e sul prezioso supporto dei volontari del Controllo di Vicinato'.