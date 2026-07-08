Una folle carambola di reati hanno visto protagonisti 4 ragazzi stranieri e, sfortunatamente, una coppia di Castelfranco rimasta coinvolta in un incidente stradale da loro provocato.
Tutto parte nel pomeriggio di ieri, alle piscine Komodo di Rubiera, dove un gruppo di quattro giovanissimi ha preso di mira gli armadietti degli utenti. I ragazzi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero rotto il lucchetto di uno degli armadietti, impossessandosi delle chiavi di una Toyota Yaris. Con le chiavi sottratte, hanno individuato l'auto e si sono allontanati a bordo del mezzo, imboccando la via Emilia in direzione Castelfranco Emilia.
La corsa dei tre è terminata all’ingresso di Castelfranco, dove la Yaris ha impattato prima un auto con a bordo due persone, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche se non i gradi danni all'auto, e poi le barriere di protazione stradali. Un urto che ha danneggiato fortemente l'auto dalla quale i 4 sono usciti illesi tentando la fuga nei campi. L'uomo che viaggiava sull'auto impattata ha provato a bloccarne uno, invano.
Secondo le ultime informazioni, non ancora confermate, i quattro descritti come stranieri nord-africani sarebbero stati individuati.
Rubano auto, provocano incidente e fuggono nei campi: caccia a quattro giovani stranieri
Prima il furto nel parcheggio delle piscine Komodo di Rubiera poi lo schianto con un'auto alla rotatoria fuori Castelfranco
Una folle carambola di reati hanno visto protagonisti 4 ragazzi stranieri e, sfortunatamente, una coppia di Castelfranco rimasta coinvolta in un incidente stradale da loro provocato.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'
Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino
Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato
Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a ModenaArticoli Recenti
Modena, furto nella notte in un garage: arrestato 36enne
Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato
Bologna, maxi sequestro di droga liquida africana: fermati due nigeriani
Modena: biciclette rubate nascoste in cantina, i carabinieri denunciano 49enne