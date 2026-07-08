Rubano auto, provocano incidente e fuggono nei campi: caccia a quattro giovani stranieri

Una folle carambola di reati hanno visto protagonisti 4 ragazzi stranieri e, sfortunatamente, una coppia di Castelfranco rimasta coinvolta in un incidente stradale da loro provocato.

Tutto parte nel pomeriggio di ieri, alle piscine Komodo di Rubiera, dove un gruppo di quattro giovanissimi ha preso di mira gli armadietti degli utenti. I ragazzi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero rotto il lucchetto di uno degli armadietti, impossessandosi delle chiavi di una Toyota Yaris. Con le chiavi sottratte, hanno individuato l'auto e si sono allontanati a bordo del mezzo, imboccando la via Emilia in direzione Castelfranco Emilia.



La corsa dei tre è terminata all’ingresso di Castelfranco, dove la Yaris ha impattato prima un auto con a bordo due persone, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche se non i gradi danni all'auto, e poi le barriere di protazione stradali. Un urto che ha danneggiato fortemente l'auto dalla quale i 4 sono usciti illesi tentando la fuga nei campi. L'uomo che viaggiava sull'auto impattata ha provato a bloccarne uno, invano.

Secondo le ultime informazioni, non ancora confermate, i quattro descritti come stranieri nord-africani sarebbero stati individuati.

