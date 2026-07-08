Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rubano auto, provocano incidente e fuggono nei campi: caccia a quattro giovani stranieri

Rubano auto, provocano incidente e fuggono nei campi: caccia a quattro giovani stranieri

Prima il furto nel parcheggio delle piscine Komodo di Rubiera poi lo schianto con un'auto alla rotatoria fuori Castelfranco

1 minuto di lettura

Una folle carambola di reati hanno visto protagonisti 4 ragazzi stranieri e, sfortunatamente, una coppia di Castelfranco rimasta coinvolta in un incidente stradale da loro provocato.
Tutto parte nel pomeriggio di ieri, alle piscine Komodo di Rubiera, dove un gruppo di quattro giovanissimi ha preso di mira gli armadietti degli utenti. I ragazzi, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero rotto il lucchetto di uno degli armadietti, impossessandosi delle chiavi di una Toyota Yaris. Con le chiavi sottratte, hanno individuato l'auto e si sono allontanati a bordo del mezzo, imboccando la via Emilia in direzione Castelfranco Emilia.

La corsa dei tre è terminata all’ingresso di Castelfranco, dove la Yaris ha impattato prima un auto con a bordo due persone, fortunatamente senza gravi conseguenze fisiche se non i gradi danni all'auto, e poi le barriere di protazione stradali. Un urto che ha danneggiato fortemente l'auto dalla quale i 4 sono usciti illesi tentando la fuga nei campi. L'uomo che viaggiava sull'auto impattata ha provato a bloccarne uno, invano.
Secondo le ultime informazioni, non ancora confermate, i quattro descritti come stranieri nord-africani sarebbero stati individuati.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Virtus Castelfranco: ‘Ripartiamo arrabbiati. Obiettivo playoff, ma spero nel girone bolognese’

Virtus Castelfranco: ‘Ripartiamo arrabbiati. Obiettivo playoff, ma spero nel girone bolognese’

Caldo record, il sindaco di Castelfranco Emilia apre il Coc della Protezione civile

Caldo record, il sindaco di Castelfranco Emilia apre il Coc della Protezione civile

Castelfranco, salva una bimba in piscina: premiato bagnino 26enne

Castelfranco, salva una bimba in piscina: premiato bagnino 26enne

Nervoso all'alt della Polizia Locale: perquisito, aveva droga in auto

Nervoso all'alt della Polizia Locale: perquisito, aveva droga in auto

Lega, Lodovica Boni confermata alla guida a Castelfranco Emilia, San Cesario, Nonantola e Ravarino

Lega, Lodovica Boni confermata alla guida a Castelfranco Emilia, San Cesario, Nonantola e Ravarino

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Modena, terrore ieri sera in centro: 'Preso a sanpietrini e bottigliate da gruppo nordafricani, minacciato di morte'

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da un italiano: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, furto nella notte in un garage: arrestato 36enne

Modena, furto nella notte in un garage: arrestato 36enne

Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato

Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato

Bologna, maxi sequestro di droga liquida africana: fermati due nigeriani

Bologna, maxi sequestro di droga liquida africana: fermati due nigeriani

Modena: biciclette rubate nascoste in cantina, i carabinieri denunciano 49enne

Modena: biciclette rubate nascoste in cantina, i carabinieri denunciano 49enne