Maranello, 63enne straniero condannato per atti persecutori ed estorsione: arrestato

Ieri sera i carabinieri di Maranello hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione nei confronti di un cittadino straniero di 63 anni.

Il provvedimento trae origine da una sentenza irrevocabile relativa a gravi episodi di violenza domestica consumati a Maranello nel 2016. Secondo quanto accertato nel corso del procedimento, l'uomo aveva per anni sottoposto la moglie a reiterate condotte vessatorie, caratterizzate da aggressioni fisiche, minacce e continue pressioni economiche.

L'episodio che ha poi portato alla condanna è correllato all’ennesima aggressione nella quale la malcapitata aveva riportato la frattura di un avambraccio con una prognosi di 30 giorni.

La vittima si era rivolta ai carabinieri per denunciare le violenze subite nel corso del tempo.

L'uomo aveva inizialmente beneficiato di una misura alternativa alla detenzione. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ne ha successivamente disposto la revoca, rendendo nuovamente esecutiva la pena residua per un periodo da scontare di oltre 2 anni di reclusione.

Rintracciato dai militari dell'Arma, nella serata di ieri l'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Modena.