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Modena: biciclette rubate nascoste in cantina, i carabinieri denunciano 49enne

Modena: biciclette rubate nascoste in cantina, i carabinieri denunciano 49enne

Il proprietario della cantina non è stato in grado di giustificare perché 10 mezzi rubati si trovassero nella sua proprietà

1 minuto di lettura

Ieri pomeriggio i carabinieri di Modena hanno denunciato un 49enne per ricettazione.

Nella tarda mattinata una donna si era presentata presso gli uffici del Comando per denunciare il furto della propria e-bike, precisando che sul velocipede era presente un dispositivo di localizzazione che ne segnalava la presenza in corrispondenza di una palazzina di Via Begarelli. Ricevute le indicazioni, i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo all’interno dell’immobile e in una cantina hanno rinvenuto ben dieci biciclette, compresa quella della quale era stato poco prima denunciato il furto.

I successivi accertamenti hanno consentito di risalire al proprietario della cantina, un 49enne, che non è stato in grado di giustificare perché il mezzo rubato si trovasse nella sua proprietà, cosi come non ha saputo dare indicazioni sulla provenienza delle altre nove bici.

Sono in corso ulteriori approfondimenti su una seconda persona, parente dell’indagato e utilizzatore della cantina.

La e-bike rubata è stata riconsegnata alla denunciante, mentre sono in corso accertamenti per risalire ai proprietari degli altri mezzi recuperati nella cantina.

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