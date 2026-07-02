Un uomo di 35 anni ha perso la vita alle 13:20 di oggi in un incidente in via Malavicina, nella frazione di Tramuschio di Mirandola. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto guidata da un 54enne, in circostanze che gli agenti della Polizia Locale di Mirandola stanno ancora ricostruendo. L’impatto è stato violentissimo: il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando ferite talmente gravi che i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma le condizioni del trentacinquenne sono apparse subito disperate. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, mentre il conducente dell’auto, sotto shock, è stato trasportato all’ospedale di Mirandola per accertamenti. Le sue ferite risultano lievi.
La strada è stata chiusa per oltre un’ora per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.
Mirandola, scontro tra auto e moto: muore 35enne
Intorno alle 13:30 in via Malavicina nella frazione di Tramuschio. L'uomo è stato sbalzato dalla moto. Il conducente dell'auto, un 54enne, trasportato per accertamenti
Un uomo di 35 anni ha perso la vita alle 13:20 di oggi in un incidente in via Malavicina, nella frazione di Tramuschio di Mirandola. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto guidata da un 54enne, in circostanze che gli agenti della Polizia Locale di Mirandola stanno ancora ricostruendo. L’impatto è stato violentissimo: il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando ferite talmente gravi che i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.
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