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Mirandola, scontro tra auto e moto: muore 35enne

Mirandola, scontro tra auto e moto: muore 35enne

Intorno alle 13:30 in via Malavicina nella frazione di Tramuschio. L'uomo è stato sbalzato dalla moto. Il conducente dell'auto, un 54enne, trasportato per accertamenti

1 minuto di lettura

Un uomo di 35 anni ha perso la vita alle 13:20 di oggi in un incidente in via Malavicina, nella frazione di Tramuschio di Mirandola. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto guidata da un 54enne, in circostanze che gli agenti della Polizia Locale di Mirandola stanno ancora ricostruendo. L’impatto è stato violentissimo: il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando ferite talmente gravi che i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, ma le condizioni del trentacinquenne sono apparse subito disperate. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, mentre il conducente dell’auto, sotto shock, è stato trasportato all’ospedale di Mirandola per accertamenti. Le sue ferite risultano lievi.
La strada è stata chiusa per oltre un’ora per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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