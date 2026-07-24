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Proposta di legge Confesercenti per la rigenerazione urbana e commerciale: ok del Consiglio di Mirandola

Proposta di legge Confesercenti per la rigenerazione urbana e commerciale: ok del Consiglio di Mirandola

La soddisfazione dell'Associazione, Mario Calanca: 'Una battaglia che portiamo avanti per salvaguardare un patrimonio prezioso per i nostri paesi e le nostre città. Sabato raccolta firme al mercato di Pavullo

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Approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Mirandola l'ordine del giorno sulla proposta di legge di iniziativa popolare 'Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità', promossa da Confesercenti. Così Mirandola diventa il primo comune dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN) ad aver approvato la proposta in Consiglio Comunale.

Un segnale concreto di sostegno all'iniziativa, che punta a tutelare i servizi di prossimità, contrastare la desertificazione commerciale e sostenere le attività economiche del territorio attraverso l'istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro).

'Con questo voto il Consiglio Comunale di Mirandola dimostra una forte attenzione verso la proposta di legge di iniziativa popolare, che si pone l'obiettivo di sostenere il commercio di vicinato. Per questo ringraziamo il Consiglio Comunale che, all'unanimità, ha approvato la proposta: la Sindaca Letizia Budri, la sua Giunta e anche la minoranza hanno dimostrato da subito interesse verso questa misura di contrasto alla desertificazione commerciale, invitandoci in Consiglio Comunale a presentare la proposta di legge popolare. Una battaglia che portiamo avanti per salvaguardare un patrimonio prezioso per i nostri paesi e le nostre città: il commercio di prossimità', afferma Mario Calanca, Presidente di Confesercenti Area Nord.

La raccolta firme a sostegno della proposta di legge è in corso su tutto il territorio nazionale e a livello locale: l'obiettivo è quello di raggiungere le 50.000 sottoscrizioni necessarie per portare il testo all'attenzione del Parlamento.
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È possibile firmare online tramite SPID o CIE sulla piattaforma del Ministero della Giustizia, oppure di persona presso i punti di raccolta firme attivati da Confesercenti sul territorio e presso le sedi territoriali dell'Associazione. Il calendario completo degli appuntamenti di raccolta firme in provincia di Modena è disponibile sui canali social di Confesercenti Modena.

 

A sostegno della proposta di legge si può firmare on line, con le istruzioni dal sito web confesercenti, presso le sedi dell'associazione e nei fine settimana in banchetti allestiti nei comuni. Sabato 25 luglio banchetto Confesercenti alla mattina durante il mercato di Pavullo nel Frignano

Nella foto: la seduta del Consiglio Comunale di Mirandola
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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