Bufera di vento e pioggia: nei campi della Bassa perso il lavoro di un anno

Una lunga scia di distruzione è quella che ha lasciato in campagna la bufera di vento e pioggia che nel tardo pomeriggio di ieri si è abbattuta su un’ampia parte della provincia di Modena, a partire dall’area Nord per arrivare fino al capoluogo. E’ quanto riferisce Coldiretti Modena dopo le prime ricognizioni tra le aziende associate.A farne le spese seminativi, frutteti, vigneti e orticole nel pieno della raccolta ma anche serre, reti antigrandine, ricoveri attrezzi e abitazioni.In particolare ail vento si è abbattuto sui frutteti buttando a terra pere, mele, pesche e susine, spezzando rami quando non ha sradicato completamente gli alberi provocando così la perdita del frutto di un intero anno di lavoro. Interi filari di vigneti sono stati abbattuti ma non è andata meglio per i seminativi come mais e sorgo che è stato raso al suolo in modo tale da renderne impossibile la raccolta. Stessa situazione spostandosi verso sud, da Bomporto a Soliera e Carpi, dove a essere colpiti sono stati anche i pioppeti, per arrivare a Portile e Montale Rangone,.In tutta l’area ingenti i danni alle strutture con serre divelte, tetti scoperchiati, reti antigrandine strappate e danni a capannoni, ricoveri attrezzi e abitazioni.Numerosi gli alberi sradicati caduti sulle strade che rendono difficile, se non la impediscono del tutto, la viabilità e l’accesso ai campi.Nei casi più gravi, dove sono state sradicate o spezzate le piante, le conseguenze non riguarderanno soltanto il raccolto di quest’anno. Il danno si protrarrà nelle prossime stagioni, considerando i tempi e gli investimenti necessari per sostituire gli alberi e riportare i frutteti alla piena capacità produttiva.I tecnici di Coldiretti Modena stanno verificando la situazione azienda per azienda per raccogliere le segnalazioni e definire l’estensione delle superfici colpite ma solo nei prossimi giorni sarà possibile una prima valutazione dei danni – sottolinea Coldiretti Modena – che si preannunciano particolarmente ingenti.Gli uffici di Coldiretti sono a disposizione delle imprese agricole per raccogliere le segnalazioni relative ai danni subiti dalle colture, dagli impianti e dalle strutture aziendali e per fornire assistenza sulle procedure da seguire. Le aziende colpite sono invitate a contattare quanto prima l’ufficio Coldiretti di riferimento.Coldiretti chiede l’avvio urgente di una ricognizione ufficiale dei danni e l’individuazione di adeguate misure di sostegno per consentire alle imprese di affrontare le perdite, ripristinare gli impianti e mettere in sicurezza le strutture danneggiate.L’ennesimaondata di maltempo conferma la crescente esposizione dell’agricoltura regionale agli eventi climatici estremi, che si manifestano con precipitazioni concentrate, raffiche di vento di eccezionale intensità e conseguenze sempre più pesanti sulla produzione e sulla stabilità economica delle imprese.