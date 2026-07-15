Gruppo Cremonini: al via con SDA Bocconi 'Cremonini Next Generation Leadership Program'

Gruppo Cremonini annuncia l’avvio del 'Cremonini Next Generation Leadership Program', un percorso formativo su misura organizzato da SDA Bocconi School of Management interamente dedicato allo sviluppo della leadership e della cultura manageriale all'interno del Gruppo. L'iniziativa si rivolge a un gruppo selezionato di 31 talenti interni under 40 provenienti dalle diverse società controllate come Inalca, Chef Express e Marr, con l'obiettivo di valorizzare il capitale umano strategico e consolidare una comunità coesa di futuri manager.

'Le persone rappresentano una delle risorse più importanti per la crescita del nostro Gruppo. Per questo abbiamo scelto di investire su chi, ogni giorno, contribuisce al suo sviluppo, selezionando 31 colleghi provenienti dalle diverse società controllate per partecipare al Cremonini Next Leadership Program, il percorso realizzato in collaborazione con SDA Bocconi. L'obiettivo è offrire nuovi strumenti, occasioni di confronto e competenze manageriali a professionisti che, nei rispettivi ambiti, si sono distinti per il contributo dato alle proprie realtà aziendali e per la capacità di assumersi responsabilità sempre maggiori. Questo corso rappresenta un passo importante: un'opportunità per rafforzare una cultura manageriale condivisa e prepararsi ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide che ci attendono' - afferma Massimo Lauro, responsabile risorse umane del Gruppo Cremonini.

Il programma si svilupperà alternando momenti in aula e approfondimenti individuali e di gruppo su un arco temporale di 16-18 mesi.

La struttura didattica prevede un kick-off iniziale e sette moduli d'aula da tre giornate ciascuno, incentrati sui pilastri del general management. I partecipanti affronteranno tematiche cruciali per la crescita d’impresa, tra cui la gestione strategica, la centralità del cliente nel food retail, i modelli quantitativi e l’intelligenza artificiale a supporto del decision making, i fondamentali economico-finanziari, la logistica di filiera, la gestione delle risorse umane e il change management.

Elemento distintivo del percorso sarà il forte orientamento pratico e interattivo. I giovani manager alterneranno le sessioni in aula ad attività basate sul 'learning by doing', come l’esperienza culinaria del Kitchen LAB per allenare lo spirito di squadra, simulazioni interattive e il general management business game 'Growthstrat'. Il programma integrerà inoltre dei 'Field Projects': progetti di studio sul campo commissionati direttamente dallo Steering Committee su reali sfide aziendali, che i partecipanti svilupperanno in team interfunzionali per un periodo di sei mesi.

Il progetto rientra nel più ampio sviluppo della Academy del Gruppo Cremonini che ha tra i suoi obiettivi quello di sovrintendere a progetti trasversali di formazione per tutti i dipendenti del Gruppo con anche il coinvolgimento di enti e soggetti terzi del mondo formazione.

In questo contesto, è stato creato uno Steering Committee dedicato al corso, composto dai vertici di Cremonini (Amministratore Delegato, Direzione HR e Responsabile Formazione e Sviluppo) e dal Prof. Giovanni Tomasi, Direttore dei Programmi Corporate Custom di SDA Bocconi e direttore scientifico del percorso.

Il corso si concluderà con la presentazione plenaria dei progetti strategici e la consegna ufficiale degli attestati di partecipazione rilasciati da SDA Bocconi School of Management.