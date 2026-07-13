Coop Alleanza 3.0, Andrea Volta non è più vicepresidente: il vicario unico di Trombone è Francesca Durighel

Il Consiglio di amministrazione di Coop Alleanza 3.0, nella seduta del 9 luglio, ha approvato un nuovo assetto della governance della Cooperativa, nominando Francesca Durighel vicepresidente vicaria, superando così il modello precedente, basato su una doppia vicepresidenza composta appunto dalla stessa Durighel e da Andrea Volta.

'La nomina di Durighel, classe 1983, in Cooperativa dal 2022, rappresenta un ulteriore passo nel rinnovamento della governance, che evolve verso un modello più snello ed efficiente, rafforzando l’identità cooperativa. Durighel, con la nomina a vicaria, rafforza le deleghe già in suo possesso relative allo alla sostenibilità e partnership Esg, sviluppo delle attività di rappresentanza istituzionale e dei rapporti con le associazioni del Movimento Cooperativo, le società finanziarie territoriali, il mondo associativo e il terzo settore, e assume quelle relative gestione operativa delle politiche sociali e per lo sviluppo del rapporto di scambio mutualistico, il presidio della compagine sociale e il monitoraggio dell’andamento della base sociale sui territori' - si legge in una nota della cooperativa guidata dal presidente Domenico Livio Trombone.

'La cooperazione è innanzi tutto un modo di essere e di agire e non solo un metodo di lavoro, dentro la Cooperativa come fuori, nelle relazioni come nelle scelte strategiche. Credo in una cooperazione che apre, immagina e costruisce.

È così che vorrei il futuro della nostra Cooperativa: partecipato, equo, attento alle persone e ai territori che abita – ha dichiarato la vicepresidente vicaria Durighel -. Ci aspettano grandi sfide per costruire, con responsabilità e visione, il futuro che immaginiamo in un contesto come quello attuale in cui efficienza, rapidità di esecuzione e lungimiranza devono essere centrali insieme al benessere dei soci e delle comunità'.

All’interno del riassetto del mondo cooperativo, Andrea Volta che ha ricoperto la carica di vicepresidente di Coop Alleanza 3.0 dal 2019, passerà alla presidenza di CO.IND, cooperativa attiva nel settore della torrefazione e leader nel private label.