Polisportive Modena, la nuova presidente è Claudia Bernardi

Tempo di novità in seno a Spazio Coop. Dal 28 maggio la nuova presidente della cooperativa immobiliare che riunisce 13 delle maggiori polisportive di Modena è Claudia Bernardi che subentra a Daniele Sitta. Nel cda rimane lo stesso Sitta come vice-presidente e sono stati eletti Silvia Della Casa, Gennaro Puca, Sandra Mattioli. 'Lavorerò in continuità coi mandati dell’ultimo presidente – racconta la neo eletta Bernardi – in un periodo difficile per quel che riguarda sia le polisportive in diritto di superficie di Spazio Coop sia in generale per il mondo sportivo modenese, alle prese con tantissime sfide che partono dall’incremento dei costi energetici e di gestione, fino alla questione dell’Imu e della riorganizzazione dei luoghi di socialità. Vogliamo creare un futuro più solido a strutture che sono non soltanto un elemento di storicità e continuità nel tessuto modenese, ma anche un forte presidio di salute, benessere, inclusione'.

In questo senso la presidente Bernardi si esprime anche sul recente bando comunale per le polisportive, rifinanziato pochi giorni fa: 'Quello pensato dal Comune è un contributo indispensabile per sostenere e riqualificare immobili che, ricordiamolo, sono di pertinenza pubblica e appartengono alla comunità, non sono proprietà private. Questo è un aspetto che riguarda tutte le 29 polisportive, non soltanto le 13 di Spazio Coop. Le nostre polisportive e polivalenti sono luoghi di comunità e socialità aperti a tutti i cittadini: non servono tessere di appartenenza politica, soltanto un’educazione civica che sia concorde coi nostri valori e con le attività che quotidianamente, con lo sforzo di dirigenti volontari, ci tengo a sottolinearlo, proponiamo in tutti i quartieri della città. Ben venga allora l’investimento di oltre un milione di euro per mantenere ‘giovani’ questi presidi'.