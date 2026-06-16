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Modena, la giunta triplica i contributi alle polisportive. Rossini (Fdi): 'Davvero è necessario?'

Modena, la giunta triplica i contributi alle polisportive. Rossini (Fdi): 'Davvero è necessario?'

L'assessore Molinari replica: '29 polisportive sono troppe? Se ce ne fossero 56 mi piacerebbe, perchè questa è coesione sociale alla quale aspirare'

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'La misura più rilevante della manovra è rappresentata dall'incremento delle risorse destinate al nuovo bando per le polisportive. Portiamo questo intervento a 1,2 milioni, significa investire nella riqualificazione degli impianti che rappresentano da decenni presidi sociali, educanti e aggregativi fondamentali per i quartieri della città. A questo si sommano interventi ad hoc agli impianti sportivi comunali'. Lo ha detto l'assessore al bilancio del Comune di Modena, Vittorio Molinari nel presentare l’ottava variazione al bilancio di previsione 2026-2028, approvata dal Consiglio comunale l'8 giugno con il voto a favore di Pd, Avs, Sinistra democratica, M5s e Modena per Modena, quello contrario di FdI, Lega Modena, FI, Modena in ascolto e l’astensione di Modena civica. Una manovra da un valore complessivo di 3.2 milioni di euro e che vede proprio nell'intervento per le polisportive uno dei punti cardine.
Ma proprio questo intervento che triplica i soldi dati alle polisportive ha fatto storcere il naso all'opposizione. Anche perchè spesso parliamo di strutture tutt'altro che neutre politicamente, ma legate a doppio filo al mondo del centrosinistra.
'I contributi alle polisportive passano da 350mila mila euro a 1,2 milioni di euro - ha sottolineato il consigliere di Fdi Elisa Rossini -.
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Abbiamo valutato se c'è ancora frequentazione delle polisportive e se davvero servono 30 impianti? Anche in termini di razionalizzazione. E' evidente che gli investimenti vanno fatti, ma non vanno sprecate risorse. Davvero è necessario tenere tutte queste strutture?'
Un punto che ha trovato la chiusura netta di Molinari. 'In una assemblea confindustriale chiesi come sarebbe questa città senza associazionismo e polisportive? - ha detto l'assessore -. 29 polisportive sono troppe? Se ce ne fossero 56 mi piacerebbe, perchè questa è la coesione sociale e la vita sociale alla quale dobbiamo aspirare e se le sosteniamo lo facciamo più che volentieri pur nella consapevolezza delle risorse limitate, perchè la coesione sociale è la priorità'.

La Fondazione di Modena

Ricordiamo che di recente il Comune ha approvato uno schema di protocollo d’intesa con la Fondazione di Modena per la realizzazione di uno studio sulla valorizzazione del sistema delle polisportive.
Nel documento si sottolinea come 'le polisportive abbiano subito negli ultimi anni rilevanti difficoltà economico-finanziarie a seguito della pandemia, dell’aumento dei costi energetici e dell’incremento dei prezzi di costruzione, con conseguente riduzione della capacità di investimento sul patrimonio immobiliare'.
Ecco l'elenco delle Polisportive di Modena che saranno beneficiate:
Polisportiva Quattro Ville
Polisportiva 87 e Gino Pini
Polisportiva Cognentese
Polisportiva Corassori
Polisportiva Gino Nasi
Polisportiva Madonnina
Polisportiva Morane
Polisportiva S. Faustino Invicta
Polisportiva S.
Faustino
Polisportiva Virtus Modena
Polisportiva Sacca
Polisportiva S. Donnino
Polisportiva Union 81
Polisportiva Forese Nord
Polisportiva Il Torrazzo
Polivalente San Damaso
Circolo Sportivo Sirenella
Centro Sportivo Madonnina
Bocciofila Modenese
Polisportiva Saliceta
Polisportiva Baggiovara
Polisportiva Modena Est
Circolo Ricreativo Cittanova
Pol. Villa Doro
Pol. Mulini Nuovi
Pol. Cittanova
Nuova Marzaglia
Sport Village asd
Bocciofila Treolmese.
g.leo.
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