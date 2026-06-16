Modena, la giunta triplica i contributi alle polisportive. Rossini (Fdi): 'Davvero è necessario?'

Ma proprio questo intervento che triplica i soldi dati alle polisportive ha fatto storcere il naso all'opposizione. Anche perchè spesso parliamo di strutture tutt'altro che neutre politicamente, ma legate a doppio filo al mondo del centrosinistra.
'I contributi alle polisportive passano da 350mila mila euro a 1,2 milioni di euro - ha sottolineato il consigliere di Fdi Elisa Rossini -.
Un punto che ha trovato la chiusura netta di Molinari. 'In una assemblea confindustriale chiesi come sarebbe questa città senza associazionismo e polisportive? - ha detto l'assessore -. 29 polisportive sono troppe? Se ce ne fossero 56 mi piacerebbe, perchè questa è la coesione sociale e la vita sociale alla quale dobbiamo aspirare e se le sosteniamo lo facciamo più che volentieri pur nella consapevolezza delle risorse limitate, perchè la coesione sociale è la priorità'.
La Fondazione di ModenaRicordiamo che di recente il Comune ha approvato uno schema di protocollo d’intesa con la Fondazione di Modena per la realizzazione di uno studio sulla valorizzazione del sistema delle polisportive.
Nel documento si sottolinea come 'le polisportive abbiano subito negli ultimi anni rilevanti difficoltà economico-finanziarie a seguito della pandemia, dell’aumento dei costi energetici e dell’incremento dei prezzi di costruzione, con conseguente riduzione della capacità di investimento sul patrimonio immobiliare'.
Ecco l'elenco delle Polisportive di Modena che saranno beneficiate:
Polisportiva Quattro Ville
Polisportiva 87 e Gino Pini
Polisportiva Cognentese
Polisportiva Corassori
Polisportiva Gino Nasi
Polisportiva Madonnina
Polisportiva Morane
Polisportiva S. Faustino Invicta
Polisportiva S.
Polisportiva Virtus Modena
Polisportiva Sacca
Polisportiva S. Donnino
Polisportiva Union 81
Polisportiva Forese Nord
Polisportiva Il Torrazzo
Polivalente San Damaso
Circolo Sportivo Sirenella
Centro Sportivo Madonnina
Bocciofila Modenese
Polisportiva Saliceta
Polisportiva Baggiovara
Polisportiva Modena Est
Circolo Ricreativo Cittanova
Pol. Villa Doro
Pol. Mulini Nuovi
Pol. Cittanova
Nuova Marzaglia
Sport Village asd
Bocciofila Treolmese.
g.leo.