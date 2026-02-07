Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

La Fondazione 'si impegna supportare con proprie risorse tecniche e finanziarie le azioni utili per la realizzazione di uno studio economico patrimoniale'

'La Fondazione di Modena si impegna a collaborare con il Comune di Modena nella definizione delle modalità di implementazione degli interventi, con particolare riguardo alla definizione delle caratteristiche degli interventi medesimi, prendendo parte al comitato di progetto creato a tale scopo e a supportare con proprie risorse tecniche e finanziarie, in accordo con gli indirizzi generali assunti dal Comitato di Progetto, le azioni utili per la realizzazione di uno studio di carattere economico patrimoniale finalizzata a individuare le soluzioni più opportune per rendere più sostenibile il sistema delle polisportive'. E' questo quello che si legge nello 'Schema di protocollo d’intesa tra comune di Modena e Fondazione di Modena per la realizzazione di uno studio sulla valorizzazione del sistema delle polisportive' annunciato ieri dal Comune stesso esattamente nel giorno della ritrovata pace tra il sindaco Mezzetti e i vertici della Fondazione dopo le polemiche legate allo scandalo dell'ammanco milionario dalle casse dell'ente.
Concretamente il protocollo non fissa una cifra stanziata dalla Fondazione, ma il tutto è rimandato al Comitato di Progetto che, 'anche in maniera informale, verrà convocato per elaborare indirizzi operativi per la realizzazione di tale analisi attinenti a contenuti e step di avanzamento dello studio, monitorare i tempi e analizzare
i risultati'.
Del resto nel documento stesso si sottolinea come 'le polisportive abbiano subito negli ultimi anni rilevanti difficoltà economico-finanziarie a seguito della pandemia, dell’aumento dei costi energetici e dell’incremento dei prezzi di costruzione, con conseguente riduzione della capacità di investimento sul patrimonio immobiliare'.
Ed ecco l'elenco delle Polisportive di Modena che saranno beneficiate:
Polisportiva Quattro Ville
Polisportiva 87 e Gino Pini
Polisportiva Cognentese
Polisportiva Corassori
Polisportiva Gino Nasi
Polisportiva Madonnina
Polisportiva Morane
Polisportiva S. Faustino Invicta
Polisportiva S. Faustino
Polisportiva Virtus Modena
Polisportiva Sacca
Polisportiva S. Donnino
Polisportiva Union 81
Polisportiva Forese Nord
Polisportiva Il Torrazzo
Polivalente San Damaso
Circolo Sportivo Sirenella
Centro Sportivo Madonnina
Bocciofila Modenese
Polisportiva Saliceta
Polisportiva Baggiovara
Polisportiva Modena Est
Circolo Ricreativo Cittanova
Pol. Villa Doro
Pol. Mulini Nuovi
Pol. Cittanova
Nuova Marzaglia
Sport Village asd
Bocciofila Treolmese
Nella foto il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi
