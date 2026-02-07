Modena, ecco l'elenco della polisportive in crisi beneficiate dalle risorse finanziare della Fondazione

Concretamente il protocollo non fissa una cifra stanziata dalla Fondazione, ma il tutto è rimandato al Comitato di Progetto che, 'anche in maniera informale, verrà convocato per elaborare indirizzi operativi per la realizzazione di tale analisi attinenti a contenuti e step di avanzamento dello studio, monitorare i tempi e analizzare
Del resto nel documento stesso si sottolinea come 'le polisportive abbiano subito negli ultimi anni rilevanti difficoltà economico-finanziarie a seguito della pandemia, dell’aumento dei costi energetici e dell’incremento dei prezzi di costruzione, con conseguente riduzione della capacità di investimento sul patrimonio immobiliare'.
Ed ecco l'elenco delle Polisportive di Modena che saranno beneficiate:
Polisportiva Quattro Ville
Polisportiva 87 e Gino Pini
Polisportiva Cognentese
Polisportiva Corassori
Polisportiva Gino Nasi
Polisportiva Madonnina
Polisportiva Morane
Polisportiva S. Faustino Invicta
Polisportiva S. Faustino
Polisportiva Virtus Modena
Polisportiva Sacca
Polisportiva S. Donnino
Polisportiva Union 81
Polisportiva Forese Nord
Polisportiva Il Torrazzo
Polivalente San Damaso
Circolo Sportivo Sirenella
Centro Sportivo Madonnina
Bocciofila Modenese
Polisportiva Saliceta
Polisportiva Baggiovara
Polisportiva Modena Est
Circolo Ricreativo Cittanova
Pol. Villa Doro
Pol. Mulini Nuovi
Pol. Cittanova
Nuova Marzaglia
Sport Village asd
Bocciofila Treolmese
Nella foto il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi