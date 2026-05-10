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Modena di corsa con l'Accademia: in 2000 in partenza da Piazza Roma

Modena di corsa con l'Accademia: in 2000 in partenza da Piazza Roma
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Le immagini del via della manifestazione podistica non competitiva per le vie del centro città. Il ricavato a favore di Admo

1 minuto di lettura
La mattinata uggiosa non ha frenato i 2000, tra cittadini e cadetti dell'Accademia Miltare di Modena,iscritti alla manifestazione podistica annuale Modena di Corsa con l'Accademia. Una gara che ha unito sport e solidarietà. Il ricavato delle iscrizioni a tre euro, è stato destinato all'Associazione Donatori Midollo Osseo.
Nel video le immagini della partenza da Piazza Roma.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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