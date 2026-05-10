Modena di corsa con l'Accademia: in 2000 in partenza da Piazza Roma
Le immagini del via della manifestazione podistica non competitiva per le vie del centro città. Il ricavato a favore di Admo
Le immagini del via della manifestazione podistica non competitiva per le vie del centro città. Il ricavato a favore di Admo
Nel video le immagini della partenza da Piazza Roma.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Mezzetti: 'Da segretario DS rifiutai di essere riferimento per il potere economico, fui cancellato anche dalle foto'
'Parcheggio interrato ex Amcm: laboratorio di insicurezza, assessore Camporota non faccia l'anima candida'
Una storia di vero calcio: domani a Portile la presentazione dell'ultimo romanzo di Roberto Ortolani
Modena, paura all’aeroporto di Marzaglia: una Ferrari sbanda sul pubblico e travolge padre e figlio
I consiglieri comunali visitano il Drop-in e un utente conferma: 'Qui fuori è un disastro'
Città 30, bordata Mezzetti su Bologna: 'Così solo bandierina ideologica'
Ammanco Amo, Fdi attacca ancora: 'A Reggianini è stato fatto uno sconto dell'85%'Articoli Recenti
Ciclismo: torna la Marano-Ospitaletto: il 10 maggio la decima riedizione della gara trampolino nazionale
Rischio per autocisterna GPL ribaltata: le immagini del lavoro dei nuclei speciali VVFF
L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio
Difesa della sanità pubblica, il PD lancia una petizione e attacca il governo: 'La riforma non deve passare'