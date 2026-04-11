Ferrara vs Modena, sindaco Fabbri: 'Mezzetti non faccia il furbo, se mi candidassi a Modena non dormirebbe sereno'

'Non entro mai nel merito delle scelte dei miei colleghi sindaci, soprattutto per una questione di rispetto istituzionale. Mezzetti è una persona che conosco dai tempi in cui svolgevo il ruolo di capogruppo in Regione, e con lui ho sempre avuto un buon rapporto. Credo però che, se il modello Ferrara, sia sul piano della sicurezza sia su quello della riqualificazione urbana, è preso in considerazione tanto da Modena quanto da altri capoluoghi della Regione a guida Partito Democratico, forse un motivo ci sarà. Non posso fare nomi, ma in questi anni, e anche qualche giorno fa, ho ricevuto richieste di informazioni proprio sul nostro approccio al tema della sicurezza'. Così il sindaco di Ferrara Alan Fabbri entra nel dibattito sul tema sicurezza e sul raffronto tra Modena e Ferrara con l'arrivo in città del comandante della polizia locale ferrarese Claudio Rimondi per descrivere il modello applicato in quella città.

'Avendo moglie e suocero ferraresi e conoscendo la città, non vedo tutto questo modello Ferrara...' - aveva detto ieri Mezzetti. Parole che evidentemente non sono piaciute a Fabbri.

'Il lavoro svolto a Ferrara è già stato premiato dai cittadini al primo turno con il 58% dei voti, in una terra storicamente sempre governata dal centrosinistra. Ed è questo, per me, ciò che conta. Concedetemi una battuta: Mezzetti non faccia troppo il furbo, perché se mi scatta lo spirito di competizione e mi candido a Modena, poi non so quanto possa dormire sereno' - chiude Fabbri.

