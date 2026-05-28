Nuova 'moschea' a Modena est? Allarme dei residenti per cantiere in via Indipendenza

Un cartello di cantiere e avvio ai lavori in un ex capannone artigiano in via Indipendenza a Modena Est sta preoccupando i residenti, non solo per l'impatto ambientale ed acustico dei lavori, che prevedono demolizioni e ampliamenti per un anno di cantiere, ma per la possibile funzione che quello stabile potrebbe assumere in futuro, ovvero un centro culturale islamico e moschea. La committenza dell'intervento quanto meno lo lascia presagire: Ditib Italia, l’Unione turco-islamica per gli affari religiosi. Si tratta della stessa sigla che gestisce già il noto centro di Via Pellegrino Munari e che appare, con tanto di nome del referente nazionale, sull'obbligatorio cartello informativo di cantiere. Quello di via Pellegrino Munari è formalmente centro culturale islamico, ma di fatto è promosso come luogo di culto anche sulle pagine Facebook, dove le informazioni principali riguardano gli appuntamenti e i raduni della preghiera.
Sul cartello di cantiere a Modena est è già stato riportato il numero della Scia in cui risultano i lavori di demolizione e ampliamento del fabbricato laboratorio e 3 ditte elencate per la esecuzione dei lavori. In sostanza se l'intenzione dell'Unione delle comunità turche è quella di realizzare attività che la stessa Unione già gestisce nella sede di via Munari, allora ci troveremmo di fronte alla realizzazione di uno spazio dedicato al culto.
Centro culturale ufficiale e moschea di fatto. Ipotesi, certo, ma presumibili da ciò che il soggetto giuridico committente già fa in Italia e a Modena. L'indirizzo della committenza riportato sul cartello di cantiere corrisponde infatti al luogo di Milano in cui c'è un centro culturale islamico il cui referente è proprio colui che risulta come committente del nuovo intervento in via Indipendenza e della Unione che già gestisce il centro in via Munari. Ricordiamo che a Modena ufficialmente e urbanisticamente l'unica moschea utilizzabile come tale è quella di via delle Suore, anche se, come detto, in via Munari le preghiere con centinaia di fedeli e i sermoni negli spazi vengono promossi e pubblicato come attività principale.
E se questo è il modello consolidato di azione nelle varie sedi dell'unione sul territorio, è legittimo chiedersi se l'operazione di via Indipendenza non sia una replica, in forme potenzialmente maggiori, di quanto sta accadendo in via Munari. Perché un'associazione che ha già un'ampia sede a ridosso della stazione ferroviaria decide di investire 250.000 euro (questa è la cifra riportata sul cartello di cantiere), per ristrutturare ed espandere un capannone industriale?
Il quartiere è destinato a ospitare un nuovo polo religioso?
Le attuali norme urbanistiche del Comune di Modena lo consentono o basta dichiarare un centro culturale, come del resto il vicesindaco a Modena aveva già suggerito di fare in via Spontini, per potere avere le porte aperte senza ostacoli?