Maserati, l'annullo filatelico di una storia lunga un secolo

Una storia lunga oltre un secolo, che Maserati ha voluto celebrare con l'annullo filatelico del francobollo commemorativo dedicato al centenario del Tridente. Il momento dedicato ai 100 anni dello storico marchio si è svolto all'interno della sede in viale Ciro Menotti, nel reparto Magazzino Prodotto Finito insieme alle autorità ed ai vertici dell'azienda. Ed è stata anche l'occasione da parte di Santo Ficili, Chief operating officer di Maserati, per fare il punto sul marchio, con l'annuncio della nuova Grecale e della GranTurismo model year 2026, e del ritorno nel segmento E, quello delle grandi berline di rappresentanza in cui Maserati vanta una lunga storia. “Nel segmento E – spiega Ficili - ci andremo a riposizionare dove il brand merita di essere perchè noi abbiamo un'identità precisa, che unisce alta artigianalità, lusso e unicità. Qui a Modena abbiamo la nostra storia, qui abbiamo le maestranze e la capacità per realizzare le nostre vetture fatte a mano, e ho puntato moltissimo su questo programma con il ritorno della produzione della GranTurismo e GranCabrio qui in città. La nostra storia ci fa guardare al futuro, e tornare a produrre qui a Modena significa vedere le persone lavorare con entusiasmo”.

All'evento di ogi si è svolta la cerimonia di annullo filatelico, con il francobollo speciale per il centenario del Tridente Maserati, presentato lo scorso 9 aprile a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è una raffinata opera d’arte in miniatura, il cui progetto grafico è stato realizzato dal Centro Stile Maserati e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In dettaglio, la vignetta riproduce in primo piano l’attuale Tridente che, con il suo design contemporaneo, incarna l’eleganza e lo stile Maserati, esaltando il logo posizionato nella parte inferiore. All'evento a Modena gli interventi di Stefano Corti, nel consiglio del Poligrafico e Zecca dello Stato; dell'assessore regionale con deleghe a sviluppo economico Francesco Colla; dell'assessore comunale alla promozione economica Paolo Zanca insieme ai dirigenti di Poste Italiane. Presente inoltre Andrea Pontremoli, amministratore delegato e socio del Gruppo Dallara, e presidente dell'associazione Motor Valley.

Marco Amendola