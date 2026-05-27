Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Maserati, l'annullo filatelico di una storia lunga un secolo

Maserati, l'annullo filatelico di una storia lunga un secolo

Il francobollo è una raffinata opera d’arte in miniatura il cui progetto grafico è stato realizzato dal Centro Stile Maserati, ottimizzato dal Centro Filatelico

2 minuti di lettura

Una storia lunga oltre un secolo, che Maserati ha voluto celebrare con l'annullo filatelico del francobollo commemorativo dedicato al centenario del Tridente. Il momento dedicato ai 100 anni dello storico marchio si è svolto all'interno della sede in viale Ciro Menotti, nel reparto Magazzino Prodotto Finito insieme alle autorità ed ai vertici dell'azienda. Ed è stata anche l'occasione da parte di Santo Ficili, Chief operating officer di Maserati, per fare il punto sul marchio, con l'annuncio della nuova Grecale e della GranTurismo model year 2026, e del ritorno nel segmento E, quello delle grandi berline di rappresentanza in cui Maserati vanta una lunga storia. “Nel segmento E – spiega Ficili - ci andremo a riposizionare dove il brand merita di essere perchè noi abbiamo un'identità precisa, che unisce alta artigianalità, lusso e unicità. Qui a Modena abbiamo la nostra storia, qui abbiamo le maestranze e la capacità per realizzare le nostre vetture fatte a mano, e ho puntato moltissimo su questo programma con il ritorno della produzione della GranTurismo e GranCabrio qui in città. La nostra storia ci fa guardare al futuro, e tornare a produrre qui a Modena significa vedere le persone lavorare con entusiasmo”.

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa

All'evento di ogi si è svolta la cerimonia di annullo filatelico, con il francobollo speciale per il centenario del Tridente Maserati, presentato lo scorso 9 aprile a Roma al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il francobollo è una raffinata opera d’arte in miniatura, il cui progetto grafico è stato realizzato dal Centro Stile Maserati e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. In dettaglio, la vignetta riproduce in primo piano l’attuale Tridente che, con il suo design contemporaneo, incarna l’eleganza e lo stile Maserati, esaltando il logo posizionato nella parte inferiore. All'evento a Modena gli interventi di Stefano Corti, nel consiglio del Poligrafico e Zecca dello Stato; dell'assessore regionale con deleghe a sviluppo economico Francesco Colla; dell'assessore comunale alla promozione economica Paolo Zanca insieme ai dirigenti di Poste Italiane. Presente inoltre Andrea Pontremoli, amministratore delegato e socio del Gruppo Dallara, e presidente dell'associazione Motor Valley. 

Marco Amendola

Foto dell'autore

Marco Amendola. Formazione Dams Cinema presso Università di Bologna. Giornalista videomaker nel settore informazione e media, si occupa di attualità, automobilismo e approfondimenti di costume e soc...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Maserati Classiche certifica la 200S del 1957

Maserati Classiche certifica la 200S del 1957

Svelata, in occasione della Milano Design Week, la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914

Svelata, in occasione della Milano Design Week, la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914

Auto storiche, al concorso di Roma un pezzo di Modena e Maranello

Auto storiche, al concorso di Roma un pezzo di Modena e Maranello

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Articoli più Letti Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Modena, tragedia al Policlinico: finestra lasciata aperta, paziente si getta dal quinto piano e muore

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

Policlinico di Modena, tumore raro e aggressivo dell’appendice: salvato con intervento completamente robotico

Policlinico di Modena, tumore raro e aggressivo dell’appendice: salvato con intervento completamente robotico

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti 'Modena, temperature bollenti nelle scuole: situazione insostenibile'

'Modena, temperature bollenti nelle scuole: situazione insostenibile'

Meteo, domani previsti temporali anche nel modenese

Meteo, domani previsti temporali anche nel modenese

Parco XXII aprile, il Comitato Modena merita di più: 'Per garantire sicurezza bisogna viverlo'

Parco XXII aprile, il Comitato Modena merita di più: 'Per garantire sicurezza bisogna viverlo'

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica

Oggi l'area fiera trasformata in un grande centro per la preghiera islamica