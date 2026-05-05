Scabbia, a Modena boom di casi: 1.170 in un anno

I dati emergono dai documenti che accompagnano il bilancio Ausl approvato nei giorni scorsi.
La prima linea d’intervento è stata quella dell’accesso ai farmaci. Per tutto il 2025 il Servizio Igiene Pubblica ha garantito la consegna diretta e gratuita dei trattamenti, migliorando nel frattempo i sistemi di registrazione e uniformando le prescrizioni. Il dato più significativo riguarda la quantità di farmaci distribuiti: 5.134 compresse di ivermectina e 4.449 tubi di permetrina al 5%, per un totale di oltre 9.500 trattamenti. Parallelamente, il materiale informativo è stato aggiornato e tradotto, con l’obiettivo di raggiungere anche le comunità linguisticamente più fragili.
Sul fronte professionale, il 18 novembre 2025 si è svolto un incontro formativo che ha riunito referenti regionali per le malattie infettive, dermatologi ospedalieri e territoriali, personale del SIP, pediatri di comunità e medici del lavoro.
Un altro tassello fondamentale è stato introdotto a settembre 2025, quando è stato attivato un percorso di visita di controllo post-trattamento per attestare la guarigione dei casi accertati. Il progetto, sviluppato in collaborazione tra il SIP e la Dermatologia del Policlinico, ha permesso in soli tre mesi di effettuare 156 visite, con l’obiettivo di individuare tempestivamente le mancate guarigioni, ridurre i ritardi diagnostici nei casi secondari, limitare la trasmissione in contesti comunitari e facilitare il rientro a scuola o al lavoro. La presa in carico riguarda al momento i residenti dell’Area Centro, ma rappresenta un modello di rete diagnostico-terapeutica che coinvolge specialisti pubblici e privati.
Resta aperta la domanda più complessa: perché i casi continuano a crescere? Le ipotesi spaziano da una maggiore capacità diagnostica all’aumento dei contatti in comunità scolastiche e lavorative, fino alle condizioni abitative più precarie di alcune fasce della popolazione.