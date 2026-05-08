Sanità Modena, Mezzetti: 'I bisogni crescono a ritmo più sostenuto delle risorse'

Sono stati approvati all’unanimità nella seduta della Ctss di oggi, venerdì 8 maggio, dai Sindaci della provincia di Modena i bilanci consuntivi 2025 dell’Azienda USL di Modena e dell’Azienda Ospedaliero‑Universitaria di Modena.

Nel dettaglio, l’Ausl chiude il 2025 migliorando il dato del 2024, riducendo del 33% il fabbisogno residuo, che si ferma a 13,27 milioni di euro, di cui 2,86 milioni riferiti al Fondo regionale per la non autosufficienza. Anche per l’Aou un risultato in netto miglioramento, con un fabbisogno residuo che cala del 47,3% rispetto all’anno scorso, per un valore di 7,96 milioni di euro.

'I bilanci consuntivi 2025 – hanno evidenziato i due direttori generali, Mattia Altini e Luca Baldino – dimostrano la capacità del sistema sanitario modenese di coniugare il risanamento dei conti con il mantenimento e il rafforzamento dei servizi, nel rispetto del principio del diritto universale alla cura. Il percorso avviato, fondato su trasparenza, responsabilità e integrazione tra le istituzioni, rappresenta un elemento essenziale per garantire stabilità e sostenibilità al servizio sanitario provinciale'.

'Il sistema sanitario modenese – ha dichiarato il presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria della provincia di Modena, Massimo Mezzetti a conclusione dei lavori – continua a rispondere alle necessità dei cittadini con qualità, competenza, investimenti e innovazione ma il bilancio ci dice con altrettanta chiarezza che il tema della sostenibilità resta aperto, in particolare perché la domanda di salute si fa più ampia e articolata rispetto al passato. I bisogni crescono a ritmo più sostenuto delle risorse. Il sistema sanitario pubblico ci chiede un'innovazione e noi dobbiamo avere il coraggio di dire con chiarezza e trasparenza come rispondiamo con responsabilità a questa sfida guardando al futuro e senza conservatorismi'.