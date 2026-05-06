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Svelata, in occasione della Milano Design Week, la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914

Svelata, in occasione della Milano Design Week, la Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914

Un modello che celebra l’identità del Tridente, quale icona del Made in Italy, nell’anno del centenario dalla fondazione del logo

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In occasione della Milano Design Week 2026, Maserati ha svelato la GT2 Stradale Fuoriserie “914”, un esemplare unico bespoke sviluppato attraverso il programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, oggi parte integrante di Bottegafuoriserie, la nuova struttura di eccellenza di Alfa Romeo e Maserati, dove prendono forma vetture personalizzate senza tempo, restauri caratterizzati dalla massima precisione storica, esperienze sensoriali, ricerca di materiali innovativi e un centro dedicato alle prestazioni.

 

Consegnata presso lo showroom Maserati Rossocorsa Milano Centro, la GT2 Stradale Fuoriserie “914” presenta linee scultoree, scolpite nella livrea Nero Essenza: un nero lucido assoluto avvolge la carrozzeria. Il cofano affilato, i passaruota muscolosi, l'ala posteriore, il cofano e il tetto in fibra di carbonio a vista, esaltano lo spirito racing della vettura. A rendere il tutto ancora più magnetico, i dettagli in Giallo Avia Pervia, colore iconico della tradizione Maserati, pensato in omaggio alla città di Modena. Questa firma cromatica è declinata sul badge posteriore e sui badge laterali, sulla scritta sull’ala, sul Tridente al montante C e sulla calandra, dove emerge a fianco alla bandiera tricolore in versione glossy.

 

A spiccare sulla livrea è il numero '914', impresso sulle fiancate nei colori verde, bianco e rosso: un rimando diretto al 1914, anno di nascita del più longevo brand della

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Motor Valley italiana e insieme un segno distintivo di italianità per una supersportiva destinata a sfrecciare sulle strade del paesaggio spagnolo.

Lo stesso linguaggio racing connota l'abitacolo, rivestito in Alcantara nero con cuciture gialle e cinture di sicurezza a quattro punti. I sedili sportivi a guscio in carbonio e il badge esclusivo sul tunnel centrale — con la numerazione tricolore '914' — sigillano la sua unicità.

 

Sotto il cofano, l’iconico motore V6 Nettuno che raggiunge i 640 CV (471kW), facendone la più potente Maserati con motore termico guidabile su strada. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena in 2,8” e la velocità massima è superiore a 320 km/h.

Omologata per l’uso stradale e al contempo simbolo del ritorno del Tridente nelle competizioni a ruote coperte, Maserati GT2 Stradale promette un’esperienza di guida senza precedenti, con prestazioni di assoluto rilievo, esaltate da una sofisticata aerodinamica e da un design fortemente distintivo. Un modello che celebra l’identità del Tridente, quale icona del Made in Italy, nell’anno del centenario dalla fondazione del logo.

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