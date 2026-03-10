Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La collezione Maserati di Umberto Panini riapre al pubblico

La collezione Maserati di Umberto Panini riapre al pubblico

Di nuovo visitabile la più completa raccolta al mondo dedicata al Tridente.. Un viaggio immersivo tra oltre cento anni di storia, ingegneria e design che racconta un mondo di passione e storia motoristica

2 minuti di lettura
La Collezione Maserati Umberto Panini ha riaperto le sue porte al pubblico ed è ora visitabile da appassionati e visitatori da tutto il mondo.
Punto di riferimento internazionale per la storia del marchio del Tridente e patrimonio culturale della città di Modena, la collezione è di nuovo accessibile in Via dell'Aeroporto 140/d.
Nata dalla visione e dalla passione di Umberto Panini, la collezione custodisce la più completa raccolta al mondo dedicata a Maserati, testimoniando oltre un secolo di evoluzione tecnica, sportiva e stilistica del marchio.

Il percorso espositivo

 

Il percorso espositivo riunisce venti vetture che raccontano oltre un secolo di storia Maserati: dalle monoposto da competizione anteguerra, come le 6C/34 e 6CM, alla leggendaria 250F, con cui Juan Manuel Fangio conquistò il titolo mondiale.
La collezione include modelli iconici come la 420M/58 'Eldorado', l'elegante A6GCS Berlinetta firmata Pininfarina e le ingegnose Birdcage Tipo 61 e 63, accanto a una selezione di vetture stradali e prototipi che testimoniano l'evoluzione tecnica e stilistica del marchio nel tempo.
Tra le vetture esposte spiccano due protagoniste della storia recente del Tridente: la Alfieri Concept, nata nel 2014 per celebrare i 100 anni della Maserati e il fondatore Alfieri Maserati, rappresenta l'equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.
Accanto a lei,
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
la MC20 MMXX telaio 01, la primissima vettura prodotta nel 2020, simbolo del ritorno di Maserati alle competizioni e della rinascita sportiva del marchio.

Un centenario speciale
La riapertura coincide con un anniversario storico: i 100 anni della Tipo 26, prima Maserati da competizione, che con la vittoria alla Targa Florio del 25 aprile 1926 segnò l'ingresso del marchio nell'élite delle corse automobilistiche.
Fino a maggio compreso, i visitatori avranno l'opportunità unica di ammirare dal vivo proprio una Tipo 26, testimone diretta di quell'epoca leggendaria e simbolo delle origini sportive del Tridente.
Uno spazio che intreccia storia personale, industria e territorio, custode di una passione per i motori tramandata nel tempo, di generazione in generazione.

Informazioni per il pubblico
Indirizzo: Via dell'Aeroporto 140/d, 41123 Modena
Giorni d’apertura: da lunedì a domenica
Orari: 09:30–13:00 | 14:30–18:00 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)
Biglietti: Intero €15 — Ridotto €12 - Riduzioni e gratuità secondo categorie
Sito web paninimotormuseum.it

 

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Sempre più giovani donne modenesi scelgono di lavorare all'estero: 807 in un solo anno

Sempre più giovani donne modenesi scelgono di lavorare all'estero: 807 in un solo anno

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Guida senza patente di auto prive di assicurazione: altri due casi in due giorni

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro

Ausl e Aou di Modena, in arrivo 54 milioni per tre nuove sale operatorie e l'edificio materno-infantile

Ausl e Aou di Modena, in arrivo 54 milioni per tre nuove sale operatorie e l'edificio materno-infantile