La collezione Maserati di Umberto Panini riapre al pubblico

La Collezione Maserati Umberto Panini ha riaperto le sue porte al pubblico ed è ora visitabile da appassionati e visitatori da tutto il mondo.Punto di riferimento internazionale per la storia del marchio del Tridente e patrimonio culturale della città di Modena, la collezione è di nuovo accessibile in Via dell'Aeroporto 140/d.Nata dalla visione e dalla passione di Umberto Panini, la collezione custodisce la più completa raccolta al mondo dedicata a Maserati, testimoniando oltre un secolo di evoluzione tecnica, sportiva e stilistica del marchio.

Il percorso espositivo riunisce venti vetture che raccontano oltre un secolo di storia Maserati: dalle monoposto da competizione anteguerra, come le 6C/34 e 6CM, alla leggendaria 250F, con cui Juan Manuel Fangio conquistò il titolo mondiale.La collezione include modelli iconici come la 420M/58 'Eldorado', l'elegante A6GCS Berlinetta firmata Pininfarina e le ingegnose Birdcage Tipo 61 e 63, accanto a una selezione di vetture stradali e prototipi che testimoniano l'evoluzione tecnica e stilistica del marchio nel tempo.Tra le vetture esposte spiccano due protagoniste della storia recente del Tridente: la Alfieri Concept, nata nel 2014 per celebrare i 100 anni della Maserati e il fondatore Alfieri Maserati, rappresenta l'equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione.Accanto a lei,la MC20 MMXX telaio 01, la primissima vettura prodotta nel 2020, simbolo del ritorno di Maserati alle competizioni e della rinascita sportiva del marchio.La riapertura coincide con un anniversario storico: i 100 anni della Tipo 26, prima Maserati da competizione, che con la vittoria alla Targa Florio del 25 aprile 1926 segnò l'ingresso del marchio nell'élite delle corse automobilistiche.Fino a maggio compreso, i visitatori avranno l'opportunità unica di ammirare dal vivo proprio una Tipo 26, testimone diretta di quell'epoca leggendaria e simbolo delle origini sportive del Tridente.Uno spazio che intreccia storia personale, industria e territorio, custode di una passione per i motori tramandata nel tempo, di generazione in generazione.Indirizzo: Via dell'Aeroporto 140/d, 41123 ModenaGiorni d’apertura: da lunedì a domenicaOrari: 09:30–13:00 | 14:30–18:00 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura)Biglietti: Intero €15 — Ridotto €12 - Riduzioni e gratuità secondo categorieSito web paninimotormuseum.it