Venerdì nero sulle strade cittadine: tangenziale chiusa anche per sciopero

'Il 29 maggio 2026 scendiamo in piazza per dire basta. Basta alla complicità del nostro stato nel genocidio in Palestina, basta

all'economia di guerra che sacrifica il nostro futuro sull'altare del profitto, basta alla repressione che cerca di spegnere ogni voce di

dissenso'





Così le sigle sindacali in merito alle motivazioni dello sciopero generale proclamato da CUB, Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit. Fissato venerdi 29 maggio. Il corteo comporterà modifiche alla circolazione per garantire la sicurezza stradale e dei partecipanti.





Il percorso del corteo

La manifestazione si snoderà lungo le seguenti vie: partenza (ore 10.00 - 10.30): via Germania itinerario: via Jugoslavia, via Finzi, via Massarenti, via del Mercato, via Toniolo, via Gramsci, cavalcavia Mazzoni, piazzale Natale Bruni, via Caduti in Guerra arrivo (ore 13.00 circa): largo Garibaldi





Chiusure in tangenziale

Dalle 9.30 alle 11.00 è prevista la chiusura totale in direzione Bologna nel tratto tra le uscite 9 e 8, compresi tutti gli svincoli (da e per Bologna) dell’uscita 8. Questa misura si aggiunge alle già previste chiusure tra le uscite 8 e 6 per i lavori Anas.

Dopo le 11.00 il tratto tra le uscite 9 e 8 verrà riaperto, mentre rimarrà chiuso il tratto interessato dai cantieri Anas (uscite 8-6).





Tutte le strade del percorso e le relative vie d'accesso saranno chiuse temporaneamente al momento del passaggio dei manifestanti.





Le linee dei mezzi pubblici che incrociano il corteo subiranno deviazioni. Per i dettagli sui percorsi alternativi è possibile consultare il sito www.setaweb.it.