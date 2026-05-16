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Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Orrore a Modena, bollettino medico delle 22: due donne di 55 anni e 69 anni lottano tra la vita e la morte

Ancora gravi e non fuori pericolo un 55enne e una 53enne. Fuori pericolo altri quattro pazienti ricoverati a Modena

1 minuto di lettura

Alle 22 di questa sera il bilancio dell'orrore avvenuto in centro a Modena oggi pomeriggio, resta pesantissimo. Sono due le persone ricoverate all’ospedale Maggiore di Bologna, entrambe in Rianimazione in prognosi riservata: una donna di 55 anni si trova in condizioni critiche ed è in pericolo di vita; il secondo paziente, un uomo di 55 anni, presenta diversi traumi, è in condizioni gravi ma stabili.

Si trovano ricoverati a Baggiovara una donna di 69 anni, attualmente in sala operatoria, in condizioni estremamente gravi; una donna di 53 anni è attualmente in sala operatoria in gravi condizioni. Per entrambe la prognosi è riservata. È infine giunto un uomo italiano di 59 anni, in codice 2, con trauma al polso.

Si trovano al Policlinico di Modena: una donna con trauma cranico di 22 anni, un uomo con attacco di panico di 30 anni e un uomo con ferita da taglio di 47 anni.

La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura.

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