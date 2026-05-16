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Modena, auto sulla folla in centro. Il Sulpl: 'Polizia Locale ancora una volta in prima linea negli scenari più critici'

Modena, auto sulla folla in centro. Il Sulpl: 'Polizia Locale ancora una volta in prima linea negli scenari più critici'

'Gli operatori della Polizia locale sono stati tra i primi ad intervenire, operando in prima linea in uno scenario ad altissimo rischio'

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'E' un gesto volontario quanto avvenuto nelle scorse ore nel centro di Modena, dove un uomo di circa trent’anni, di origini marocchine, si p lanciato con l’auto contro la folla che affollava le vie del centro cittadino. Il bilancio provvisorio parla di otto feriti, almeno tre dei quali in codice rosso. Gravissime le condizioni di una donna, rimasta schiacciata tra il veicolo e una vetrina, che secondo le prime informazioni avrebbe riportato lesioni devastanti agli arti inferiori'. Così il segretario generale aggiunto Sulpl Nicolas Brigati.
'Dopo l’impatto, il responsabile ha tentato la fuga e, secondo quanto emerso, ha anche cercato di accoltellare un passante. Fondamentale l’intervento di alcuni cittadini che, con coraggio, sono riusciti a bloccarlo fino all’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono immediatamente confluite decine di operatori tra Polizia locale, che si è occupata dei rilievi, i carabinieri e la Polizia di Stato. Il sospettato è stato accompagnato in Questura mentre sono ancora in corso gli accertamenti investigativi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il movente di quello che, allo stato attuale, viene considerato un possibile attacco deliberato compiuto da un lupo solitario - continua Brigati -.
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Come Sulpl esprimiamo la più sincera vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati coinvolti in questa drammatica vicenda. Un ringraziamento va inoltre ai cittadini intervenuti per fermare il delinquente, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ancora più tragiche. Ancora una volta, però, emerge con chiarezza il ruolo centrale della Polizia Locale nella gestione delle emergenze più complesse e pericolose. Gli operatori della Polizia locale sono stati tra i primi ad intervenire, operando in prima linea in uno scenario ad altissimo rischio, a tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini'.

 

'È l’ennesima conferma di una realtà ormai evidente: il lavoro della Polizia Locale è profondamente cambiato. Oggi i nostri operatori affrontano quotidianamente situazioni che vanno ben oltre le tradizionali competenze amministrative e di viabilità, intervenendo sempre più spesso in contesti di ordine pubblico, criminalità violenta, terrorismo urbano e gestione di eventi critici. Per questo ribadiamo con forza che, anche alla luce della recente riforma approvata e dei decreti attuativi attesi, è indispensabile garantire alla Polizia Locale tutele, strumenti, formazione e riconoscimenti adeguati ai rischi reali che gli agenti affrontano ogni giorno sul territorio.
La sicurezza delle comunità locali passa anche dal lavoro silenzioso, tempestivo e professionale delle donne e degli uomini della Polizia Locale, che continuano ad esserci sempre, soprattutto quando la situazione diventa più difficile e pericolosa'.
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