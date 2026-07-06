Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per due donne bulgare

Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di 4 anni nei confronti di due cittadine bulgare di 37 e 40 anni, residenti in provincia di Cremona.

I fatti riportano alla tarda mattinata di oggi quando al centralino della questura è giunta una segnalazione relativa alla presenza di due donne che si aggiravano all'interno di un centro commerciale cittadino con fare sospetto, tale da destare preoccupazione tra esercenti e avventori.





La Squadra Mobile ha avviato immediati e mirati servizi di osservazione, che hanno permesso di individuare le due donne nel parcheggio di un altro centro commerciale.

Le stesse, una volta scese dalla autovettura, dopo essersi aggirate tra i negozi con modalità riconducibile ad una attività di monitoraggio finalizzata a valutare l'eventuale possibilità di commettere reati predatori, si sono portate presso la fermata dei bus per poi raggiungere la stazione ferroviaria a bordo di un autobus di linea. Lì, sono state fermate dagli agenti in borghese, che non le avevano mai perse di vista, e sottoposte a controllo di polizia.





Le due donne, gravate da numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio, hanno giustificato la loro presenza in città adducendo motivi di shopping. Versione parsa priva di riscontro oggettivo, data la totale assenza di borse, pacchi o beni atti a dimostrare acquisti recenti.

Accertato che le due donne non avevano alcun interesse a permanere in territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha istruito le pratiche ai fini dell'emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena, ritenendole ascrivibili alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.



