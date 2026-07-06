Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per due donne bulgare

Pericolose per la sicurezza pubblica: foglio di via per due donne bulgare

Residenti a Cremona si aggiravano con fare sospetto nei pressi ci centri commerciali. Erano gravate da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio

2 minuti di lettura

Il Questore di Modena, Lucio Pennella, ha emesso un foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena della durata di 4 anni nei confronti di due cittadine bulgare di 37 e 40 anni, residenti in provincia di Cremona.

I fatti riportano alla tarda mattinata di oggi quando al centralino della questura è giunta una segnalazione relativa alla presenza di due donne che si aggiravano all'interno di un centro commerciale cittadino con fare sospetto, tale da destare preoccupazione tra esercenti e avventori.


La Squadra Mobile ha avviato immediati e mirati servizi di osservazione, che hanno permesso di individuare le due donne nel parcheggio di un altro centro commerciale.

Le stesse, una volta scese dalla autovettura, dopo essersi aggirate tra i negozi con modalità riconducibile ad una attività di monitoraggio finalizzata a valutare l'eventuale possibilità di commettere reati predatori, si sono portate presso la fermata dei bus per poi raggiungere la stazione ferroviaria a bordo di un autobus di linea. Lì, sono state fermate dagli agenti in borghese, che non le avevano mai perse di vista, e sottoposte a controllo di polizia.


Le due donne, gravate da numerosi precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio, hanno giustificato la loro presenza in città adducendo motivi di shopping. Versione parsa priva di riscontro oggettivo, data la totale assenza di borse, pacchi o beni atti a dimostrare acquisti recenti.

Accertato che le due donne non avevano alcun interesse a permanere in territorio modenese, la Divisione Anticrimine ha istruito le pratiche ai fini dell'emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Modena, ritenendole ascrivibili alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza pubblica.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'

'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'

Modena, crolla un grosso ramo sui giochi al parco di via Newton: bimbo in salvo

Modena, crolla un grosso ramo sui giochi al parco di via Newton: bimbo in salvo

Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni

Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni

Cgil e Uil: 'Sanità modenese sotto pressione, lavoratori ancora senza contratto aziendale'

Cgil e Uil: 'Sanità modenese sotto pressione, lavoratori ancora senza contratto aziendale'

Modena: Mezzetti paga l'avversità del Pd cittadino, ma resta nella top 20 dei sindaci più amati

Modena: Mezzetti paga l'avversità del Pd cittadino, ma resta nella top 20 dei sindaci più amati

Addio taglio accise, i prezzi in provincia di Modena: a Carpi il diesel torna sopra i 2 euro al litro

Addio taglio accise, i prezzi in provincia di Modena: a Carpi il diesel torna sopra i 2 euro al litro

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Rissa a bottigliate scuote il sabato sera in centro a Modena

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, Francesca Marchesini è la nuova presidente dell’Ordine degli ingegneri

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, follia al parco della Resistenza: spara alle anatre con un fucile

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Modena, chiude per un mese la Nuova Estense: i percorsi alternativi

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Gianluca Comazzi è il nuovo presidente del Comitato di indirizzo Aipo

Gianluca Comazzi è il nuovo presidente del Comitato di indirizzo Aipo

Fondazione Fossoli: Chiara Ferrari è la nuova direttrice

Fondazione Fossoli: Chiara Ferrari è la nuova direttrice

Sanità pubblica sempre più aperta alle assicurazioni private

Sanità pubblica sempre più aperta alle assicurazioni private

Ultimo record, sgretolato il primato di Vasco al Modena Park

Ultimo record, sgretolato il primato di Vasco al Modena Park