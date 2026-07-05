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Ultimo record, sgretolato il primato di Vasco al Modena Park

Ultimo record, sgretolato il primato di Vasco al Modena Park

Con 250.000 spettatori, il cantautore romano ha superato lo storico record di pubblico pagante stabilito da Vasco nel 2017

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'Kom…plimenti a Ultimo e alla città di Roma! Sono davvero felice per Niccolò. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani… è giusto così! Ti voglio bene, Niccolò…e poi ci troveremo come le star'. Così Vasco Rossi, attraverso i suoi canali social, si complimenta con Ultimo dopo il concerto-evento a Tor Vergata. Con 250.000 spettatori, il cantautore romano ha infatti superato lo storico record di pubblico pagante stabilito dallo stesso Vasco a Modena Park nel 2017.

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