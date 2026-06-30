Nove anni fa il grande concerto a Modena di Vasco, Muzzarelli: 'Un marchio indelebile per la città'

'Nove anni fa questa era la notte della grande attesa. Per Vasco, innanzitutto, per la sua band, per Gaetano Curreri che l’avrebbe accompagnato in un memorabile medley. Ma anche per tutti noi. Modena, circa 180 mila abitanti, si preparava ad ospitarne 225 mila paganti, provenienti da tutta Italia, al Parco Ferrari e tante altre migliaia di persone nelle piazze'. E' questa la riflessione dell'ex sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli in occasione del nono anniversario del Modena Park.

'Una notte magica, con un Vasco strepitoso che ha voluto a Modena un evento unico e irripetibile, con un concerto di oltre 3 ore a ripercorrere l’intera carriera, poi proseguita con tanti altri nuovi successi. Il “Modena Park” è diventato un marchio indelebile nel tempo per un grande artista e per una grande città. Grazie ancora a tutte e tutti coloro che hanno permesso quella straordinaria organizzazione e ai modenesi che ancora con orgoglio ricordano quell’evento. Il prossimo anno saranno 50 anni di carriera di Vasco e 10 anni dal Modena Park. Speriamo che l’orgoglio modenese porti a valorizzare ancora il connubio Vasco Rossi/Modena in aggiunta agli eventi romani'.