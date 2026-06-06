Per il maxi evento dei 50 anni di carriera, Vasco sceglie Roma: Modena spera in un omaggio

Sarà la Capitale il cuore pulsante delle celebrazioni per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi nel 2027. La conferma ufficiale spegne definitivamente i sogni di chi sperava in un bis di Modena Park, il leggendario concerto-evento del 2017. Questa volta il rocker di Zocca ha scelto le atmosfere di Roma per una vera e propria 'residency', un ciclo di concerti consecutivi pensato per accogliere oltre mezzo milione di fan in quello che è già stato ribattezzato il 'Giubileo di Vasco'.

La certezza è che Modena non sarà il centro nevralgico di questa storica ricorrenza, ma la città emiliana pare non sia destinata a rimanere del tutto a bocca asciutta. A riaccendere una scintilla di speranza, parlando sulla base di un confronto con l'entourage di Vasco, ci ha pensato il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che riferito di un evento tra quelli previsti, anche a Modena. Fatto sta che Modena non sarà il centro dei 50 anni, se il testimone passerà alla capitale per il nucleo principale dello show. .