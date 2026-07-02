Centrodestra Emilia Romagna, asse Fi-Lega in chiave alternativa a Fdi

Si è tenuto in questi giorni un vertice programmatico tra il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Vignali, e il segretario regionale della Lega Matteo Rancan, un vertice che ha visto l'assenza del referente di Fdi, partito che traina il centrodestra. 'Al centro del confronto le prossime sfide elettorali e la necessità impellente di costruire un’alternativa di Governo credibile per l’Emilia-Romagna a cominciare dai numerosi comuni che andranno al voto nel 2027' - recita la nota a due.

'I due leader regionali hanno tracciato la rotta per un netto cambio di passo. I recenti risultati e il clima di profondo rinnovamento emerso in realtà locali come Vignola e Comacchio confermano che il vento del cambiamento è forte e concreto. I cittadini sono stanchi di una sinistra che sa solo aumentare le tasse senza garantire servizi efficienti – hanno dichiarato Vignali e Rancan a margine dell'incontro – L'altissimo tasso di astensionismo registrato nelle ultime tornate elettorali non è un dato neutro. È la prova lampante del fallimento politico e amministrativo della sinistra, che ha allontanato le persone dalle istituzioni'.

I segretari regionali hanno individuato le priorità assolute su cui fondare il programma di coalizione. 'Sanità, sicurezza e fisco. La coalizione di centrodestra ha oggi la grande responsabilità storica di offrire un’alternativa credibile, solida e di buon senso - hanno concluso i due esponenti politici -. Forza Italia e Lega mettono in campo profili autorevoli, competenze radicate e programmi concreti. Siamo pronti a guidare questa svolta e a restituire il futuro che i nostri cittadini meritano'.