Rifiuti abbandonati in strada dopo il temporale del 15 luglio, Lega Modena: 'Hera che fa?'

'A distanza di oltre dieci giorni dal violento temporale che nel pomeriggio del 15 luglio si è abbattuto su Modena, in diverse zone della città permangono cumuli di rami, tronchi e fogliame accatastati a bordo strada, spesso a seguito dei tempestivi ed efficaci interventi di messa in sicurezza effettuati dai Vigili del Fuoco'. Così Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena.

'Una situazione che non è solo un problema di decoro urbano, ma un ostacolo concreto alla vita quotidiana dei cittadini: marciapiedi e piste ciclabili risultano parzialmente o totalmente impraticabili, e in molte strade risulta difficoltoso anche il parcheggio dei veicoli. È del tutto evidente a chiunque percorra le nostre strade che questi cumuli di materiale vegetale, ormai equiparabili a tutti gli effetti a rifiuti urbani abbandonati, avrebbero dovuto essere rimossi da giorni - continua Giovanni Bertoldi -. Non si tratta di un'emergenza imprevedibile: il maltempo di questa portata è un evento che qualunque gestore di un servizio pubblico essenziale deve saper affrontare con tempestività'.

Il Contratto di servizio che regola l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani nel bacino 'Pianura e Montagna Modenese' firmato da Hera e soci è chiaro in materia.

Il Disciplinare Tecnico allegato al Contratto, all'articolo 32, stabilisce che il Gestore 'dovrà provvedere alla rimozione di rifiuti ingombranti e di qualunque altro rifiuto abbandonato sul suolo pubblico, entro e non oltre le 24 ore successive alla segnalazione da parte dell'Agenzia ovvero del Comune interessato'. Lo stesso articolo prevede che, superati i 5 metri cubi di materiale per singolo intervento, il costo della rimozione ricade sulla collettività, tramite la tariffa rifiuti. Quindi i cittadini oltre a subire il ritardo dovranno sobbarcarsi anche il costo di una parte significativa degli interventi.

'Chiedo pertanto all'Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente presso Atersir e presso Hera per accertare le ragioni di questo ritardo e per ottenere la rimozione tempestiva di tutti i cumuli ancora presenti sul territorio comunale - prosegue Bertoldi -. Chiedo, inoltre, se non sia arrivato di applicare ad Hera e soci le penali contrattuali previste in caso di inadempimento, in considerazione anche degli aumenti del costo dei servizi appena approvati. Lega Modena continuerà a monitorare la situazione e si riserva di presentare un'interrogazione formale in Consiglio Comunale qualora la situazione non venga risolta nei prossimi giorni'.