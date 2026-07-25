Rifiuti abbandonati in strada dopo il temporale del 15 luglio, Lega Modena: 'Hera che fa?'

'A distanza di oltre dieci giorni dal violento temporale che nel pomeriggio del 15 luglio si è abbattuto su Modena, in diverse zone della città permangono cumuli di rami, tronchi e fogliame accatastati a bordo strada, spesso a seguito dei tempestivi ed efficaci interventi di messa in sicurezza effettuati dai Vigili del Fuoco'. Così Giovanni Bertoldi, capogruppo Lega Modena.
'Una situazione che non è solo un problema di decoro urbano, ma un ostacolo concreto alla vita quotidiana dei cittadini: marciapiedi e piste ciclabili risultano parzialmente o totalmente impraticabili, e in molte strade risulta difficoltoso anche il parcheggio dei veicoli. È del tutto evidente a chiunque percorra le nostre strade che questi cumuli di materiale vegetale, ormai equiparabili a tutti gli effetti a rifiuti urbani abbandonati, avrebbero dovuto essere rimossi da giorni - continua Giovanni Bertoldi -. Non si tratta di un'emergenza imprevedibile: il maltempo di questa portata è un evento che qualunque gestore di un servizio pubblico essenziale deve saper affrontare con tempestività'.
Il Contratto di servizio che regola l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani nel bacino 'Pianura e Montagna Modenese' firmato da Hera e soci è chiaro in materia.
'Chiedo pertanto all'Amministrazione comunale di attivarsi immediatamente presso Atersir e presso Hera per accertare le ragioni di questo ritardo e per ottenere la rimozione tempestiva di tutti i cumuli ancora presenti sul territorio comunale - prosegue Bertoldi -. Chiedo, inoltre, se non sia arrivato di applicare ad Hera e soci le penali contrattuali previste in caso di inadempimento, in considerazione anche degli aumenti del costo dei servizi appena approvati. Lega Modena continuerà a monitorare la situazione e si riserva di presentare un'interrogazione formale in Consiglio Comunale qualora la situazione non venga risolta nei prossimi giorni'.