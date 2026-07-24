Modena, riaperta dopo un mese la Nuova Estense, chiusa per i lavori della Complanarina

È stata riaperta questo pomeriggio alle 15 la Nuova Estense, all’altezza del cavalcavia autostradale, che era stata chiusa lo scorso 27 giugno per consentire il proseguimento dei lavori di realizzazione della Complanarina nel tratto dalla stessa Nuova Estense al casello di Modena sud a cura di Autostrade per l’Italia.



Sulla statale 12, strada Bellaria o, più comunemente, Nuova Estense, la circolazione stradale è tornata a regime ordinario e anche il servizio di trasporto pubblico, la linea extraurbana 820 Modena/Montale/Maranello/Pavullo deviata per il periodo di chiusura verso Portile e Paganine all’altezza di via Santa Lucia, a Montale, è stato riportato sul suo percorso ordinario lungo la Nuova Estense.I lavori sono terminati con una settimana di anticipo e hanno riguardato il posizionamento di uno scatolare che consentirà il transito sulla Complanarina in corso di realizzazione sotto il cavalcavia della Nuova Estense. La chiusura della strada presso Cantone del Mugnano, condivisa nell’ambito del Cov (Comitato operativo di viabilità), è stato un passaggio obbligato per procedere con il completamento dell’ultimo tratto della nuova infrastruttura, compresi gli allacci dei nuovi rami dello svincolo, le opere accessorie e di finitura. Una volta posizionato il manufatto, è stato ricostruito il piano viabile della Nuova Estense e la strada è stata ora riaperta al traffico.