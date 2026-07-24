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Aimag: il comitato civico chiede di partecipare al tavolo con i sindaci

Aimag: il comitato civico chiede di partecipare al tavolo con i sindaci

La richiesta ufficiale sostenuta dall'attività che il comiitato rivendica avere svolto in questi anni segnati da forti trasformazioni della multiutility

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Il dibattito sulla governance dei servizi pubblici locali, e in particolare sulla gestione dei rifiuti affidata ad Aimag, entra in una nuova fase. Dopo l’annuncio dell’intenzione dei Sindaci dell’Area Nord di istituire un tavolo di lavoro dedicato al tema, il Comitato civico interviene con una richiesta formale: essere invitato a partecipare ai lavori.
La lettera, firmata dai componenti del direttivo, Paolo Pirazzoli, Giorgio Verrini, Giuseppe Bandini, Alfonso Dal Pan, Alberto Barbieri e Alberto Silvestri rivendica il ruolo pubblico svolto dal Comitato negli ultimi anni e la volontà di contribuire con idee e proposte alla definizione delle strategie future.

 

Nella lettera inviata ai Sindaci, il Comitato ricorda le attività svolte negli anni: analisi dei servizi, incontri pubblici, raccolta di segnalazioni, proposte operative. La richiesta di partecipare al tavolo non è presentata come una rivendicazione politica, ma come un atto di responsabilità civica. Il Comitato sottolinea infatti di voler portare “idee alla discussione”, mettendo a disposizione competenze e osservazioni maturate nel rapporto diretto con i cittadini.
La palla ora passa ai sindaci.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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