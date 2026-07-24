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Modena, 36enne straniero irregolare bivacca sui binari dei treni di Modena: circolazione bloccata

Modena, 36enne straniero irregolare bivacca sui binari dei treni di Modena: circolazione bloccata

L'uomo 36enne era già destinatario dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale

1 minuto di lettura

Nella mattina del 22 luglio la Polizia Ferroviaria è intervenuta per una persona che bivaccava lungo il primo binario della stazione di Modena, ostacolando la regolare circolazione dei treni.

L’uomo, di 36 anni, accompagnato in Questura al fine di verificare le sue esatte generalità e sottoporlo ai rilievi fotodattiloscopici, è risultato irregolare in Italia e già destinatario dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L’Ufficio immigrazione ha quindi istruito le pratiche per la sua espulsione e l’uomo è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso il CPR di Bari, da dove verrà definitivamente rimpatriato.

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