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Lite condominiale a San Prospero, rumeno ferisce coniugi con un machete da 50 centimetri

Lite condominiale a San Prospero, rumeno ferisce coniugi con un machete da 50 centimetri

I sanitari del 118 li hanno trasportati all’ospedale di Mirandola da cui sono stati dimessi con prognosi di una settimana

1 minuto di lettura

Momenti di paura mercoledì in un condominio di San Prospero dove una lite tra vicini è degenerata fino all’uso di un machete.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 19.30 un rumeno, 54enne, dopo aver dichiarato di essere stato aggredito, avrebbe impugnato un machete lungo ben 52 centimetri, ferendo due coniugi – di 44 anni e 43 anni – che hanno riportato lesioni alle mani nel tentativo di bloccare l’arma. 

I sanitari del 118 li hanno trasportati all’ospedale di Mirandola da cui sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 6 e 8 giorni. Anche l’uomo è stato visitato e dimesso con 10 giorni di prognosi per le ferite al volto.

Il machete è stato sequestrato e l’uomo denunciato.

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