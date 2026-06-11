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San Prospero in lutto: è morto il vicepresidente della Vis Nicola Cestari

San Prospero in lutto: è morto il vicepresidente della Vis Nicola Cestari

Le esequie si svolgeranno sabato 13 giugno alle 15, presso la locale chiesa di San Prospero

1 minuto di lettura

Gravissimo lutto per l'associazione sportiva Vis San Prospero: è scomparso prematuramente Nicola “Enzo” Cestari, spentosi improvvisamente oggi.

Cestari, legato al gruppo storico di Vis da oltre un decennio (Alboresi, Rossi, Pezzella, Gelati, Barbanti, Venturato, Bisi alcun dei tanti con cui ha collaborato) aveva assunto da qualche anno la carica di vicepresidente ed anche grazie agli ottimi rapporti con Ciuffrida e Gelati della ASD Bimbi Sperduti, ha dato vigore alla collaborazione fra le due realtà, incentivando fortemente la continuità del calcio giovanile a San Prospero.

La comunità locale si stringe intorno alla famiglia, per portare avanti gli ideali e le idee che Enzo ha lasciato in dono.

Le esequie si svolgeranno sabato 13 giugno alle 15, presso la locale chiesa di San Prospero.

Matteo Pierotti

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Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

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