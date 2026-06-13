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Schianto sul Canaletto a San Prospero: perde la vita il 56enne Luca Ferrari

Schianto sul Canaletto a San Prospero: perde la vita il 56enne Luca Ferrari

All'altezza del distributore IP una moto e un'auto si sono scontrate e nell'incidente l'uomo in sella alla moto è deceduto sul colpo

1 minuto di lettura

Tragedia sulla Canaletto nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23 a San Prospero.

All'altezza del distributore IP una moto e un'auto si sono scontrate e nell'incidente l'uomo in sella alla moto è deceduto sul colpo.

Immediato l’intervento dei soccorsi con ambulanza ed elisoccorso partito da Bologna ma nonostante i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vittima è il 56enne Luca Ferrari, residente a Cavezzo, ferita in modo lieve anche l'automobilista, una donna di 43 anni, che è stata accompagnata per accertamenti al Pronto Soccorso di Mirandola.

La Statale è stata a lungo chiusa al transito per i rilievi.

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