Fuoti Modena: gli appuntamenti del fine settimana in provincia

L'elenco delle principali iniziative nel modenese nel secondo fine settimana di luglio. Dalla pianura alla montagna
Camposanto – Fiera di Luglio (10–13 luglio)
Quattro giorni di festa con musica, cultura e tradizioni. Evento centrale: Undicesima Festa del Braciolone di Porcosauro. Novità: mostra “Luce” dedicata al maestro Giuseppe Menozzi.
San Giacomo Roncole (Mirandola) – Sagra della Beata Vergine del Carmelo (11–12 luglio)
Storica sagra popolare con stand gastronomici e momenti comunitari.
San Matteo della Decima – La Cucombra (11–12 luglio)
33ª edizione della sagra dedicata a cocomero e melone, ideale per le serate estive.
San Prospero – Villa Summer Festival (11–12 luglio)
Musica live, spettacoli serali e birra artigianale nel parco di Villa Tusini.
San Felice sul Panaro – E…state nei parchi (sabato 11 luglio)
Al Parco Estense – Ermanno Gorrieri, dalle 21: serata danzante con l’orchestra Michele Rodella, bar e stand gastronomico.
Bomporto – Notte Blu (sabato 11 luglio)
Dalle 17 a notte fonda, il centro storico si accende con spettacoli, arti, musica e gastronomia. Attivo il trenino gratuito per gli spostamenti.
Castelnuovo Rangone – Limoni Indie Rock Fest (11–12 luglio)
Il Parco John Lennon ospita un weekend di sonorità indie-rock.
Fiorano Modenese – Mujo – Le storie più famose dei fantasmi giapponesi (sabato 11 luglio)
Primo incontro della rassegna culturale dedicata all’impermanenza nella cultura giapponese.
Appennino modenese
Pavullo nel Frignano – Monzone – Festa nel Bosco (10–12 luglio)
A Casa Prati, 24ª edizione della festa immersa nel verde: crescentine, borlenghi, carne alla griglia, musica dal vivo, dj set e domenica con il Gruppo Folkloristico Pavullese. Ingresso libero.
Montefiorino – Sagra della Madonna degli Zerbini (domenica 12 luglio)
Sul sagrato, dalle 19, la cena, seguita dalla processione religiosa.
Teatro di Figura “L’acqua miracolosa” (sabato 11 luglio). Spettacolo gratuito per famiglie alla Pineta della Rocca, ore 18. Workshop: L’Antica Arte di Fare il Sapone (sabato 11 luglio)
Laboratorio pratico organizzato dalla Via Bibulca e Pro Loco, su prenotazione.
In località Vitriola Camminata narrata “Di Albero in Albero” (domenica 12 luglio) Escursione letteraria e naturalistica con le scrittrici Tiziana Verde, Daniela Ferrari e Ivana Cavalletti, dalle ore 16.
Per segnalare iniziative: redazione@lapressa.it