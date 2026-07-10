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Maranello, nuove videocamere al Parco Due

Maranello, nuove videocamere al Parco Due

Salgono così a 98 gli occhi elettronici dislocati sul territorio comunale, ai quali si aggiungono 20 varchi stradali supportati da un software ‘Targa system’

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A Maranello nei giorni scorsi sono state installate ed attivate nuove telecamere a ‘copertura’ dell’intera area del Parco Due, tutte collegate al sistema di monitoraggio gestito dalla sala di controllo della nuova sede della Polizia locale, inaugurata in Via Vittorio Veneto a fine maggio.

Salgono così a 98 gli occhi elettronici dislocati sul territorio comunale, ai quali si aggiungono 20 varchi stradali supportati da un software ‘Targa system’, che rileva il passaggio delle targhe segnalate e che consente di intervenire nell’immediato, per controlli preventivi ed emergenze, o nelle fasi di indagine successive al reato.

In altre videocamere già dislocate sul territorio, di recente sono state anche aggiornate le ottiche, in modo da rendere più nitide ed efficaci le immagini a fini di indagine.


“Continuiamo ad investire sulla sicurezza e sulla prevenzione - spiega il Sindaco Luigi Zironi - migliorando e potenziando gli strumenti tecnologici in dotazione alla Polizia locale, che li utilizza anche nelle frequenti collaborazioni con le altre forze dell’ordine. Le videocamere, così come i varchi stradali, sono ormai un ausilio fondamentale per un monitoraggio sempre più capillare del territorio e per un incremento della deterrenza.

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E continuiamo a credere nel concetto di sicurezza integrata, che affianca al presidio degli agenti le segnalazioni, a volte decisive, dei cittadini o dei venti gruppi del ‘Controllo di Comunità’ attivi a Maranello e nelle frazioni”.


“L’installazione di nuove telecamere, tra l’altro in un’area verde molto frequentata come il Parco Due, contribuisce a dare una maggiore serenità ai cittadini - sottolinea Elisabetta Marsigliante, Assessora alla Sicurezza -, che per vivere al meglio i luoghi pubblici hanno anche bisogno di percepirne la sicurezza, al di là dell’efficacia oggettiva di queste tecnologie, che spesso risultano decisive. Così come i varchi stradali e il Targa System, che continueremo a sviluppare anche per la sicurezza stradale”.

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