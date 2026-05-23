Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fuori Modena: appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena: appuntamenti del fine settimana in provincia

Maggio tempo di feste e fiere. Le due principali a Castelnuovo Rangone (Fiera di maggio) e Fiorano (Maggio Fioranese). A Mirandola si scoprono le valli

3 minuti di lettura
Nel fine settimana si moltiplicano gli appuntamenti anche fuori Modena, nei comuni della provincia.

 

Castelnuovo Rangone – “Fiera di Maggio”, nel fine settimana, fino al 25 maggio
La centenaria Fiera di Maggio, organizzata dal Comune insieme alle associazioni di volontariato. Le osterie, con la loro proposta gastronomica solidale, restano il cuore della manifestazione, affiancate da mercatini, spettacoli scolastici, incontri culturali e concerti che animeranno l’intera settimana.

 

Fiorano Modenese – “Maggio Fioranese”, sabato 23 e domenica 24 maggio
Il centro di Fiorano si accende con due giornate di musica, arte, spettacoli e buon cibo. Sabato 23 maggio il Teatro Astoria ospita “Join the world”, lo spettacolo musicale degli alunni dell’Istituto Francesca Bursi, mentre via Vittorio Veneto si riempie del mercatino “Tipico”. In serata, Villa Cuoghi torna a essere la casa del “Quartiere Latino”, mentre in piazza Ciro Menotti Enzo Avitabile propone il suo concerto acustico a ingresso libero.

 

Domenica 24 maggio il centro diventa una galleria d’arte a cielo aperto con “La Via dell’Arte… dal Centro al Colle”, che porta quindici maestri Madonnari e artisti del territorio a decorare strade e piazze. In via Vittorio Veneto si aggiunge il Vinyl Market, mentre alla Casa delle Arti si chiude la mostra “Dove nasce il colore”.
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
La giornata termina in piazza Ciro Menotti con lo spettacolo “Le guardiane del Kpop”, ispirato alla serie Netflix KPop Demon Hunters, accompagnato dal concorso per la maschera Huntrix più bella.

 

Fiorano Modenese – “Inaugurazione de La Baita”, sabato 23 maggio
Nel Parco Roccavilla, in via Tevere 51, viene inaugurata La Baita, un nuovo spazio dedicato alla comunità, alle famiglie e all’inclusione, con attività pensate anche per persone con lievi disturbi cognitivi. L’apertura è prevista dalle 16.30.

 

Spilamberto – “Spilamberto Street Food Festival”, dal 22 al 24 maggio
Il Parco di Rocca Rangoni si trasforma in un grande villaggio del gusto per tre giorni dedicati al cibo di strada, alla musica e agli spettacoli dal vivo. Food truck provenienti da tutta Italia animano una delle manifestazioni più attese, completamente a ingresso gratuito.

 

Mirandola /Camurana)– “Fiumi d’erbe e venti di cornamuse”, sabato 23 maggio
Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, Camurana ospita una geosplorazione lungo la ciclabile Chico Mendes, guidata dal movimento L’Erbalonga. Il percorso permette di conoscere storia, paesaggio ed erbe spontanee della zona. A seguire si svolgono un atelier erboristico e gastronomico, la preparazione di un rimedio fitoterapico e una degustazione “green”.

 

Carpi – “Xilografie e altra grafica”, sabato 23 maggio (inaugurazione ore 17)
Ai Musei di Palazzo dei Pio si inaugura la mostra dedicata a Enzo Di Martino, con opere di Guidi, Paladino, Spacal e Tilson.
L’apertura coincide con la Notte europea dei Musei, che permette di visitare gratuitamente sia l’esposizione sia le collezioni permanenti fino a mezzanotte. L’ingresso resta gratuito anche domenica 24 maggio.

 

Carpi – “Il giovane Ludovico”, domenica 24 maggio
Alle 11, al Circolo Arci Arcobaleno di Santa Croce, Ensemble Concordanze propone la seconda lezione‑concerto del ciclo dedicato a Beethoven. Al centro dell’appuntamento c’è il Trio per archi Op. 3, occasione per raccontare lo stile classico viennese e il talento del giovane compositore.

 

Nella foto, un gruppo di volontari attivi nella fiera di Maggio di Castelnuovo Rangone
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Serramazzoni: chiude fino al 12 giugno un tratto della Provinciale 21

Serramazzoni: chiude fino al 12 giugno un tratto della Provinciale 21

Fuori Modena, gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Fuori Modena, gli appuntamenti del fine settimana in provincia

Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

Lavoro, sicurezza, legalità e orientamento: a Modena un villaggio itinerante

Pasqua in città: porte aperte a mostre musei e gallerie

Pasqua in città: porte aperte a mostre musei e gallerie

Pasqua in provincia: gli appuntamenti fuori Modena

Pasqua in provincia: gli appuntamenti fuori Modena

Articoli più Letti Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Castelfranco, derubati due gelaterie, due bar e una rosticceria: 'Caro sindaco situazione fuori controllo'

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Mirandola, folle fuga dalla polizia, abbatte transenne e si schianta contro un escavatore: arrestato

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Prignano piange l'ex assessore Michela Aguzzoli, deceduta dopo una lunga malattia a 37 anni

Articoli Recenti Domani e lunedì si vota a Montese: in campo Daniele Berti e Carlo Castagnoli

Domani e lunedì si vota a Montese: in campo Daniele Berti e Carlo Castagnoli

Domani e lunedì si vota a Vignola: quattro candidati sindaco

Domani e lunedì si vota a Vignola: quattro candidati sindaco

Bastiglia, dopo il vostro articolo l’area da settimane piena di immondizia è stata ripulita: grazie

Bastiglia, dopo il vostro articolo l’area da settimane piena di immondizia è stata ripulita: grazie

Patto di sindacato Aimag, sindaco di Carpi: 'Siamo rafforzati'. Ora la Ruggiero vacilla

Patto di sindacato Aimag, sindaco di Carpi: 'Siamo rafforzati'. Ora la Ruggiero vacilla