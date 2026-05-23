Fuori Modena: appuntamenti del fine settimana in provincia

Nel fine settimana si moltiplicano gli appuntamenti anche fuori Modena, nei comuni della provincia.

La centenaria Fiera di Maggio, organizzata dal Comune insieme alle associazioni di volontariato. Le osterie, con la loro proposta gastronomica solidale, restano il cuore della manifestazione, affiancate da mercatini, spettacoli scolastici, incontri culturali e concerti che animeranno l’intera settimana.

Il centro di Fiorano si accende con due giornate di musica, arte, spettacoli e buon cibo. Sabato 23 maggio il Teatro Astoria ospita “Join the world”, lo spettacolo musicale degli alunni dell’Istituto Francesca Bursi, mentre via Vittorio Veneto si riempie del mercatino “Tipico”. In serata, Villa Cuoghi torna a essere la casa del “Quartiere Latino”, mentre in piazza Ciro Menotti Enzo Avitabile propone il suo concerto acustico a ingresso libero.

Domenica 24 maggio il centro diventa una galleria d’arte a cielo aperto con “La Via dell’Arte… dal Centro al Colle”, che porta quindici maestri Madonnari e artisti del territorio a decorare strade e piazze. In via Vittorio Veneto si aggiunge il Vinyl Market, mentre alla Casa delle Arti si chiude la mostra “Dove nasce il colore”.La giornata termina in piazza Ciro Menotti con lo spettacolo “Le guardiane del Kpop”, ispirato alla serie Netflix KPop Demon Hunters, accompagnato dal concorso per la maschera Huntrix più bella.

Nel Parco Roccavilla, in via Tevere 51, viene inaugurata La Baita, un nuovo spazio dedicato alla comunità, alle famiglie e all’inclusione, con attività pensate anche per persone con lievi disturbi cognitivi. L’apertura è prevista dalle 16.30.

Il Parco di Rocca Rangoni si trasforma in un grande villaggio del gusto per tre giorni dedicati al cibo di strada, alla musica e agli spettacoli dal vivo. Food truck provenienti da tutta Italia animano una delle manifestazioni più attese, completamente a ingresso gratuito.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, Camurana ospita una geosplorazione lungo la ciclabile Chico Mendes, guidata dal movimento L’Erbalonga. Il percorso permette di conoscere storia, paesaggio ed erbe spontanee della zona. A seguire si svolgono un atelier erboristico e gastronomico, la preparazione di un rimedio fitoterapico e una degustazione “green”.

Ai Musei di Palazzo dei Pio si inaugura la mostra dedicata a Enzo Di Martino, con opere di Guidi, Paladino, Spacal e Tilson.L’apertura coincide con la Notte europea dei Musei, che permette di visitare gratuitamente sia l’esposizione sia le collezioni permanenti fino a mezzanotte. L’ingresso resta gratuito anche domenica 24 maggio.

Alle 11, al Circolo Arci Arcobaleno di Santa Croce, Ensemble Concordanze propone la seconda lezione‑concerto del ciclo dedicato a Beethoven. Al centro dell’appuntamento c’è il Trio per archi Op. 3, occasione per raccontare lo stile classico viennese e il talento del giovane compositore.

Nella foto, un gruppo di volontari attivi nella fiera di Maggio di Castelnuovo Rangone