Tragedia questa mattina a Cavezzo. Intorno alle 8.30 un ragazzo di 24 anni ha perso la vita mentre procedeva lungo via di Sotto in zona Motta: il giovane procedeva in sella alla sua moto quando, all'altezza dell'incrocio con via Archimede, si è schiantato frontalmente con un camion. Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso da Parma, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Gli agenti della polizia locale di Cavezzo hanno chiuso la strada per i rilievi del caso.
Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne
Sul posto i sanitari del 118 e l'elisoccorso da Parma, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane
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