Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale

Da lunedì 4 maggio chiuderà per un mese la strada provinciale 36, in un tratto compreso tra il territorio di Pavullo e quello di Serramazzoni.

La chiusura al transito sarà totale e riguarderà sia i veicoli che i pedoni ed è necessaria per consentire, in sicurezza, le operazioni di messa in opera di uno scatolare per il consolidamento del ponticello sul Fosso Vidige sul rio Tortino. L'intervento rientra tra quelli finanziati dalla Struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione maggio 2023 per il quale Consap spa risulta Ente Attuatore a favore della Provincia di Modena.

Per limitare i disagi alla circolazione, sarà predisposta l’apposita segnaletica di deviazione stradale.

Complessivamente sono 32 i progetti modenesi gestiti da Consap, la struttura alla quale il Commissario Straordinario ha conferito la funzione di committenza ausiliaria per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, di cui 12 sono già avviati mentre i restanti sono in fase di affidamento e aggiudicazione e prossimi all’avvio delle opere. Il valore complessivo degli interventi è di 14,75 milioni di euro.

