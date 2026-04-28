Da lunedì 4 maggio chiuderà per un mese la strada provinciale 36, in un tratto compreso tra il territorio di Pavullo e quello di Serramazzoni.
La chiusura al transito sarà totale e riguarderà sia i veicoli che i pedoni ed è necessaria per consentire, in sicurezza, le operazioni di messa in opera di uno scatolare per il consolidamento del ponticello sul Fosso Vidige sul rio Tortino. L'intervento rientra tra quelli finanziati dalla Struttura commissariale per la ricostruzione post alluvione maggio 2023 per il quale Consap spa risulta Ente Attuatore a favore della Provincia di Modena.
Per limitare i disagi alla circolazione, sarà predisposta l’apposita segnaletica di deviazione stradale.
Complessivamente sono 32 i progetti modenesi gestiti da Consap, la struttura alla quale il Commissario Straordinario ha conferito la funzione di committenza ausiliaria per la messa in sicurezza dei territori colpiti dall’alluvione del maggio 2023, di cui 12 sono già avviati mentre i restanti sono in fase di affidamento e aggiudicazione e prossimi all’avvio delle opere. Il valore complessivo degli interventi è di 14,75 milioni di euro.
Pavullo-Serramazzoni: chiude un tratto di Provinciale
La chiusura al transito sarà totale e riguarderà sia i veicoli che i pedoni
Da lunedì 4 maggio chiuderà per un mese la strada provinciale 36, in un tratto compreso tra il territorio di Pavullo e quello di Serramazzoni.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Serramazzoni, accoltella un marocchino che voleva difendere la sua ragazza: denunciato 20enne italiano
San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio
Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso
Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori
Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefettoArticoli Recenti
'Mirandola, il sindaco Budri sta con chi festeggia la Liberazione o chi promuove la Remigrazione?'
Nicola Gratteri è un nuovo cittadino di Castelfranco Emilia
Questura di Modena in fascia A, il sindaco di Carpi festeggia: 'Ora più risorse per il nostro commissariato'
Camposanto, a fuoco il rimorchio cassonato di un camion