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San Cesario, disposta dal questore la chiusura di un’attività ricettiva

San Cesario, disposta dal questore la chiusura di un’attività ricettiva

In più occasioni personale addetto alla reception aveva omesso di censire e inserire nell'apposito portale i nominativi di alcuni ospiti

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Nella mattinata di ieri la squadra Amministrativa della Questura di Modena ha chiuso ai sensi dell'articolo 100 del Tulps una struttura ricettiva a San Cesario Sul Panaro.

Il provvedimento, della durata di 10 giorni a partire da oggi, è frutto di una serie di verifiche, nell’ambito di una intensificata attività di controllo del territorio disposta dal Questore, che ha permesso di accertare che in più occasioni personale addetto alla reception aveva omesso di censire e inserire nel portale “Alloggiati Web” i nominativi di alcuni ospiti, tra l’altro gravati da precedenti penali o di polizia in particolare in materia di stupefacenti.

Nel marzo 2026 era stato arrestato un cittadino straniero in possesso di un ingente quantità di sostanza stupefacente, anche egli soggiornante nella struttura senza essere stato censito sul portale e il mese successivo, a seguito di una perquisizione con un’unità cinofila, era stata rinvenuta altra sostanza stupefacente all’interno della struttura.

'Si tratta di un provvedimento a garanzia dell'ordine e della sicurezza dei cittadini che ha come ratio quella di impedire, attraverso la chiusura dell’attività, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, favorita dal titolare dell’attività, che consentendo o comunque non impedendo la reiterazione dell’omessa comunicazione degli ospiti alla Questura, in violazione della normativa vigente, nonché del codice deontologico ed etico, permetteva così che la struttura fungesse da ritrovo di persone gravate da precedenti penali o di polizia' - fa sapere la questura.

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