San Cesario, in fiamme una macchina movimentazione terra

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti d’urgenza nel comune di San Cesario sul Panaro, in via San Gaetano, a causa dell'incendio di una macchina movimentazione terra.
Sul posto è stata inviata immediatamente una squadra dal Distaccamento di Vignola che ha trovato il mezzo meccanico avvolto dalle fiamme, che minacciavano di estendersi all'area circostante.
Le operazioni di spegnimento sono state rapide ed efficaci, permettendo di domare il rogo in breve tempo. Successivamente, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata per scongiurare eventuali rischi ambientali o riaccensioni.
Non si segnalano persone ferite.