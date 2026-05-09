San Cesario, in fiamme una macchina movimentazione terra

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti d’urgenza nel comune di San Cesario sul Panaro, in via San Gaetano, a causa dell'incendio di una macchina movimentazione terra.

​Sul posto è stata inviata immediatamente una squadra dal Distaccamento di Vignola che ha trovato il mezzo meccanico avvolto dalle fiamme, che minacciavano di estendersi all'area circostante.

​Le operazioni di spegnimento sono state rapide ed efficaci, permettendo di domare il rogo in breve tempo. Successivamente, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata per scongiurare eventuali rischi ambientali o riaccensioni.

​Non si segnalano persone ferite.