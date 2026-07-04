In fiamme una macchina imballatrice per rotoballe: rogo a Montese

Nella mattinata di oggi, intorno alle 11:40, un incendio ha colpito il territorio del comune di Montese, in via Riva, richiedendo un massiccio e tempestivo intervento del dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco di Modena.

​Il rogo è scaturito dal surriscaldamento e dal successivo incendio di una macchina imballatrice per rotoballe, impegnata in un campo di grano. A causa delle condizioni meteo favorevoli alla propagazione, le fiamme si sono rapidamente estese alla coltura e alle stoppie circostanti, creando un ampio fronte di fuoco che si è diretto verso due casolari situati nelle vicinanze.

​Data la criticità dello scenario e il rischio concreto per le strutture abitative, sul posto sono confluite numerose squadre da tutta la provincia. Il dispositivo di terra ha visto impegnati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pavullo, i volontari di Fanano, le squadre di Vignola e la Squadra Boschiva della sede centrale di Modena, supportati attivamente da una squadra della Protezione Civile.

​A dare manforte alle operazioni di spegnimento è intervenuto l'elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Bologna.Le fiamme sono state contenute e i due casolari sono stati tratti in salvo, evitando danni a persone o a strutture residenziali.