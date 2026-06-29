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Grosso incendio in fienile a Benedello, case a rischio

Grosso incendio in fienile a Benedello, case a rischio

Ingente spiegamento di unità e mezzi dei Vigili Del Fuoco

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Dalle ore 21:40 di questa sera, numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nel comune di Pavullo nel Frignano, nella frazione di Benedello, a causa di un vasto incendio che ha colpito un fienile.
Il dispositivo di soccorso, immediatamente attivato, vede sul posto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. Sono attualmente al lavoro le squadre del distaccamento di Pavullo con APS e ABP, supportate dalle APS e ABP provenienti da Vignola e dalla ABP della sede centrale di Modena. Fondamentale anche il contributo dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Fanano, giunti in rinforzo per garantire il rifornimento idrico e il contenimento del rogo.
Al momento, l'obiettivo prioritario delle squadre sul campo è il circoscrivere le fiamme per salvaguardare le case adiacenti e limitrofe alla struttura, evitando la propagazione del fronte del fuoco.
Sul luogo dell'evento sono presenti anche i Carabinieri, per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza, e i sanitari del 118, intervenuti a titolo precauzionale.
Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono tuttora in pieno svolgimento. Fortunatamente, al momento non si registrano persone ferite o intossicate.

 

Notizia in aggiornamento

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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