Grosso incendio in fienile a Benedello, case a rischio

Dalle ore 21:40 di questa sera, numerose squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nel comune di Pavullo nel Frignano, nella frazione di Benedello, a causa di un vasto incendio che ha colpito un fienile.

Il dispositivo di soccorso, immediatamente attivato, vede sul posto un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi. Sono attualmente al lavoro le squadre del distaccamento di Pavullo con APS e ABP, supportate dalle APS e ABP provenienti da Vignola e dalla ABP della sede centrale di Modena. Fondamentale anche il contributo dei Vigili del Fuoco volontari del distaccamento di Fanano, giunti in rinforzo per garantire il rifornimento idrico e il contenimento del rogo.

Al momento, l'obiettivo prioritario delle squadre sul campo è il circoscrivere le fiamme per salvaguardare le case adiacenti e limitrofe alla struttura, evitando la propagazione del fronte del fuoco.

Sul luogo dell'evento sono presenti anche i Carabinieri, per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza, e i sanitari del 118, intervenuti a titolo precauzionale.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area sono tuttora in pieno svolgimento. Fortunatamente, al momento non si registrano persone ferite o intossicate.



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