Carlo Castagnoli è il nuovo sindaco di Montese. Carlo Castagnoli, 54 anni, che ha già ricoperto la carica di sindaco dal 2004 al 2009, ha superato Daniele Berti, 34 anni, vicesindaco uscente, con ben il 71% dei consensi. Sono 1239 le preferenze incassate da Castagnoli (71,17%) contro le 502 di Berti (28,83%). Entrambi i candidati sindaci erano espressione di forze civiche.
Elezioni a Montese, stravince Carlo Castagnoli con il 71%
Carlo Castagnoli, 54 anni, che ha già ricoperto la carica di sindaco dal 2004 al 2009, ha superato Daniele Berti, 34 anni, vicesindaco uscente
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