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Elezioni a Vignola e Montese, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa

Elezioni a Vignola e Montese, affluenza in calo rispetto a 5 anni fa

A Vignola l'affluenza alle 12 è stata del 15,09%, a Montese del 18,55%

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Si vota oggi e domani anche nel modenese per rinnovare sindaco e consiglio comunale nei Comuni di Vignola e Montese. A Vignola l'affluenza alle 12 è stata del 15,09% contro il 18,24% di cinque anni fa. A Montese invece ha votato il 18,55% contro il 20,47% di cinque anni fa. Si vota oggi fino alle 23 e domani fino alle 15.

A Vignola in campo quattro candidati per la carica di sindaco: Roberto Adani (lista civica 'Adani, un vignolese sindaco'), Enzo Cavani (civica 'Vignola Cambia'), Emilia Muratori (partiti di centrosinistra e civiche), Angelo Pasini (partiti di centrodestra e civiche).

A Montese gli elettori dovranno scegliere tra due candidati sindaci civici: Daniele Berti e Carlo Castagnoli.

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