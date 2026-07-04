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Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Castelfranco, 80 multati con le fototrappole contro gli abbandoni di rifiuti

Solo la rimozione dei rifiuti abbandonati intorno alle isole ecologiche costa ai cittadini di Castelfranco Emilia circa 150.000 euro l'anno

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Ottanta abbandoni dei rifiuti in cinque mesi: è questo il dato che emerge dai controlli effettuati dalla Polizia Locale attraverso il sistema delle fototrappole. Lasciare un sacchetto accanto al cassonetto è una violazione che può costare fino a 3.000 euro. Con la conversione in legge del cosiddetto decreto Terra dei Fuochi (Legge 147/2025), lo scorso anno sono state introdotte nuove misure significativamente più severe contro l'abbandono dei rifiuti. La normativa prevede ora una sanzione da 1.000 a 3.000 euro per chi deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali anziché conferirli correttamente; se la violazione avviene utilizzando un veicolo a motore, scatta anche il fermo amministrativo del mezzo per un mese; se l'abbandono avviene lontano dai cassonetti, si configura addirittura come reato.  

 

Da gennaio a maggio 2026 la Polizia Locale ha già accertato 80 violazioni all'articolo 255 del Codice dell'Ambiente, circa una ogni due giorni lavorativi. Nelle ultime settimane i controlli sono stati ulteriormente intensificati, anche in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini: nelle prossime settimane il lavoro proseguirà con la stessa determinazione. I proventi delle sanzioni non restano al Comune, ma vengono destinati a Provincia e Arpae come fondi vincolati a spese ambientali.

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Il costo di questo fenomeno per la comunità è tutt'altro che astratto: solo la rimozione dei rifiuti abbandonati intorno alle isole ecologiche costa ai cittadini di Castelfranco Emilia circa 150.000 euro l'anno, una cifra a cui si aggiungono i costi variabili per il recupero degli abbandoni sparsi sul territorio. Risorse sottratte ad altri servizi, pagate da tutti per i comportamenti scorretti di pochi.  

 

’La normativa nazionale ha introdotto un inasprimento significativo delle sanzioni e noi abbiamo il dovere di applicarla - commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano -. L'obiettivo è contrastare comportamenti che creano degrado e che ricadono sull'intera comunità. Abbandonare i rifiuti accanto ai cassonetti non è più una pratica tollerata e oggi comporta conseguenze molto serie. Allo stesso tempo invitiamo i cittadini alla massima attenzione e collaborazione. Può capitare che persone anziane o cittadini in buona fede seguano abitudini ormai superate, come lasciare i sacchi accanto ai contenitori quando risultano pieni. Per questo chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere le informazioni corrette, soprattutto tra i familiari più anziani. Oggi esistono servizi e modalità precise per il conferimento dei rifiuti, anche per quelli ingombranti, per i quali esiste un servizio gratuito di ritiro a domicilio. Rispettarle significa contribuire concretamente alla qualità del nostro territorio.

Grazie infine alla Polizia Locale, che grazie all’alta professionalità riesce a realizzare servizi tutt’altro che banali’.

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