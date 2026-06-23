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Castelfranco Emilia, sequestrati 50 chili di merce in un market locale

Castelfranco Emilia, sequestrati 50 chili di merce in un market locale

Gli agenti della Polizia Locale hanno rilevato alcune infrazioni, elevando al titolare del negozio sanzioni pari a 5.500 euro

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Gli agenti della Polizia Locale di Castelfranco Emilia hanno effettuato, nei giorni scorsi, un controllo amministrativo presso un'attività commerciale del centro storico, rilevando una serie di violazioni che hanno portato al sequestro di circa 45 kg di merce e all'irrogazione di sanzioni per un totale di circa 5.500 euro. Nel corso dell'ispezione sono stati riscontrati prodotti ortofrutticoli privi di etichette contenenti le informazioni obbligatorie sulla tracciabilità e sull'origine della merce: si tratta di un requisito fondamentale per garantire la trasparenza verso il consumatore e la sicurezza alimentare. Tra la merce controllata, si aggiungono altri 5 kg di prodotti erano posti in vendita nonostante fossero già scaduti, circostanza che ha determinato il sequestro immediato. Sono state inoltre elevate sanzioni per la mancata esposizione dei prezzi, l'assenza dei cartelli con gli orari di apertura e la mancanza della segnaletica relativa al divieto di fumo.

'I controlli sulle attività commerciali continuano con regolarità e continueranno - commenta il sindaco Giovanni Gargano - perché tuteliamo la salute dei consumatori. Le regole valgono per tutti, e chi non le rispetta deve sapere che la Polizia Locale è presente e vigile. Il nostro compito è garantire condizioni di legalità e trasparenza che tutelano i cittadini e, allo stesso tempo, chi lavora correttamente'.

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