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Caldo record, il sindaco di Castelfranco Emilia apre il Coc della Protezione civile

Caldo record, il sindaco di Castelfranco Emilia apre il Coc della Protezione civile

'Chiedo a tutti di usare il buon senso, di evitare le ore più calde e gli abiti scuri e, soprattutto, di pensare ai vicini più anziani o fragili'

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Per la giornata di domani, domenica 28 giugno, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per ondate di calore che interessa anche il Comune di Castelfranco Emilia. 'Per questo motivo si è reso necessario, nell’ottica di un supporto continuo e costante alla cittadinanza, intraprendere alcune azioni specifiche. L’Amministrazione ha attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile a partire dalle 8 di domani. Per segnalazioni e richieste di supporto è attivo il numero 349 8323693. Attraverso questo canale potranno pervenire domande e bisogni, che saranno gestiti all’interno del Sistema di Protezione Civile Unionale per l’eventuale attivazione di assistenza a domicilio, consegna di farmaci e supporto alle persone in difficoltà, fragili e vulnerabili. Il COC rimarrà il punto di riferimento per tutta la giornata' - così il Comune in una nota.

 

Sono inoltre attivi, in città e nelle frazioni, spazi climatizzati: veri e propri rifugi climatici in cui sostare in caso di necessità. Nel capoluogo è disponibile il Circolo Arci La Stalla, aperto dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 23.00. Anche nelle frazioni sono presenti alcuni punti di riferimento: a Manzolino il Bar Arci di via Nazario Sauro 31, aperto dalle 8.00 alle 20.00, e a Gaggio il Bar Pol Gaz di via Chiesa 37, aperto dalle 6.30 alle 23.30. Restano inoltre aperte tutte le attività commerciali e i pubblici esercizi presenti sul territorio.
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In caso di necessità, potranno essere attivate ulteriori aperture presidiate dalle volontarie e dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

 

'Quando scatta l’allerta rossa occorre prendere contromisure efficaci - dice il sindaco Giovanni Gargano -. Il COC è attivo dalle 8.00 di domani mattina e i luoghi climatizzati sono aperti in città e nelle frazioni. Chiedo a tutti di usare il buon senso, di evitare le ore più calde e gli abiti scuri e, soprattutto, di pensare ai vicini più anziani o fragili: una telefonata, una visita, un bicchiere d’acqua portato alla porta possono fare la differenza. Chi ha bisogno di supporto chiami il 338 1067056. Grazie a tutte le volontarie, a tutti i volontari e ai tecnici comunali coinvolti'.
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